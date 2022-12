A Fazenda 14: Abalada, Babi chora muito após perder Prova do Fazendeiro

Babi pede votos ao público do reality show, bastante abalada após perder mais uma prova

Bárbara Borges não aguentou a emoção após competir sua terceira Prova do Fazendeiro nesta quarta-feira (30) e não conseguir ganhar, caindo no choro profundo após a dinâmica e antes de pedir votos ao público.

Assim que chegou de volta à sede, a atriz foi consolada pelo amigo Iran Malfitano e acredita que enfrentará mais uma berlinda na quinta-feira (1), ao lado de Pétala Barreiros e sua grande rival Deolane Bezerra.

Em seu discurso, a loira disse: "Pessoal... Brasil, olha aqui meu estado, como eu tô, eu dei tudo nessa prova, eu queria muito ter conquistado esse chapéu e tentei até o último minuto... Eu estou dando o meu melhor aqui, vocês estão acompanhando, não queria chegar aqui até essa quarta roça... É muito difícil e conto com vocês para votarem em mim, para me deixarem aqui, vocês são os donos do meu destino aqui, por favor!".

O que os participantes de A Fazenda 14 não sabem, é que a roça desta semana é falsa e nenhum peão deixará o programa.

Assista ao depoimento de Babi:

Babi está super abalada e pediu muito pra continuar no jogo 🤠 #ProvaDoFazendeiropic.twitter.com/q0eYvBgtCr — A Fazenda (@afazendarecord) December 1, 2022

Bárbara Borges mal saiu do programa e já tem participante comemorando. Bia Miranda afirmou em conversa com Pétala Barreiros que não vê a hora da atriz deixar o reality show rural. “Eu vou gritar e muito. Vou quebrar a garrafinha da Babi na mesa”, completou a jovem.

Pétala também comentou sobre a possível saída de Babi do programa e afirmou que espera pacientemente a decisão do público. Porém, os participantes de A Fazenda 14 não sabem que a roça desta semana será falsa e não eliminará ninguém. O que acontecerá no programa é que o peão mais votado irá direto para o rancho do fazendeiro, assistir seus companheiros de reality show conversando dentro da sede.