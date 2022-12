A Fazenda 14: Bia Miranda afirma que irá quebrar objeto de Babi após a eliminação da atriz

A neta de Gretchen, Bia Miranda, comemora a saída de Babi antecipadamente

Bárbara Borges mal saiu do programa e já tem participante comemorando. Bia Miranda afirmou em conversa com Pétala Barreiros que não vê a hora da atriz deixar o reality show rural. “Eu vou gritar e muito. Vou quebrar a garrafinha da Babi na mesa”, completou a jovem.

Pétala também comentou sobre a possível saída de Babi do programa e afirmou que espera pacientemente a decisão do público. Porém, os participantes de A Fazenda 14 não sabem que a roça desta semana será falsa e não eliminará ninguém. O que acontecerá no programa é que o peão mais votado irá direto para o rancho do fazendeiro, assistir seus companheiros de reality show conversando dentro da sede.

Pétala, Deolane e Babi são as peoas que estão disputando a roça falsa, que será decidida nesta quinta-feira (1).

Veja a conversa entre as aliadas:

Bia disse que se a Babi sair, ela vai gritar muito e quebrar a garrafinha da Babi na mesa #AFazenda#RoçaFalsa



pic.twitter.com/uw4o8tA1TF — Dantas (@Dantinhas) November 30, 2022

A final adiantada que muitos pediram chegou e nesta quinta-feira (1), o público terá uma ideia de quem é o peão favorito de A Fazenda 14. Acontece que, diferente das outras roças do programa, está em questão não irá eliminar um membro e sim, decidir quem será o participante escolhido para passar alguns dias no rancho e ter o privilégio de vigiar os peões de dentro da sede.

A disputa da roça falsa, tem Deolane e Bárbara, as grandes rivais da edição e o público do reality show rural torcia por esse embate.

Como os participantes da sede não sabem sobre a mudança na dinâmica do programa, logo após da Prova do Fazendeiro, a apresentadora Adriane Galisteu abriu as votações e deu espaço para as peoas da roça pedirem para continuar no programa.