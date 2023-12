Ex-A Fazenda Kally Fonseca chora em desabafo: ‘Abrir o olho’

Eliminada de A Fazenda 15 nesta semana, Kally Fonseca aparece nas redes sociais para fazer desabafo e mostrar sua surpresa com o que viu aqui fora

A cantora e ex-A Fazenda Kally Fonseca reapareceu nas redes sociais na manhã deste sábado, 2, para fazer um desabafo para os fãs. Ela contou para os seguidores que está vendo como foi a sua participação no reality show após ter sido eliminada e está surpresa com o que está vendo. Ela revelou que não se reconheceu em alguns momentos e está entendendo o que causou a sua saída do jogo na reta final da atração.

"Tive acesso a muita coisa, estou assimilando muita coisa. Estava tentando entender o porquê de tantos comentários, o porquê de tudo o que aconteceu, por que eu saí de A Fazenda? Não está sendo fácil para mim. É bem difícil ver as coisas aqui de fora, ver a proporção que se deu”, disse ela.

Inclusive, Kally chorou ao desabafar sobre como está se sentindo com tudo o que está vendo. "É triste. Me vi muitas vezes fora de mim. Por muitas vezes, eu não cheguei nem a me reconhecer. Incrível quando a gente assiste e vê… Só eu sei o que eu passei lá dentro, só eu sei dos meus sentimentos, só eu sei o quanto não foi fácil. Às vezes eu entendo o propósito de Deus, sabe? Às vezes é preciso você sair de um lugar para abrir o olho. É preciso perder um sonho para entender que se você continuasse mais naquele lugar, você ia se perder mais ainda. Eu sou uma mulher forte, guerreira, que consigo calcular minhas rotas, consigo entender onde foram os erros…”, afirmou.

Por fim, ela contou que gostaria de ter visto tudo isso antes de ter gravado o programa Hora do Faro, que vai ao ar no domingo, 3, mas não foi possível. "Estou colocando a minha cabeça no lugar. Tenho muito trabalho nessa semana e muita coisa que aconteceram ontem na gravação do Rodrigo Faro e vai ao ar no domingo”, comentou.

Kally pediu desculpas para Lucas

Eliminada de A Fazenda 15, a cantora Kally Fonseca surpreendeu ao pedir desculpas para Lucas Souza. Ele saiu do reality show há pouco mais de uma semana ao desistir do jogo após uma confusão generalizada com Cezar Black e Kally. Agora, ela se desculpou com o rapaz e disse que não queria que ele desistisse da atração.

“Entendo a sua raiva, a sua dor e a sua vitória com a minha saída. Cada um sabe o peso que carrega e onde está a dor. Não queria que você jamais tocasse o sino e desistisse do seu sonho“, afirmou ela.

E completou: "Peço desculpas a você, se me posicionei de uma forma que te entristeceu e te deu dor, mas eu sou ser humano. Eu tentei evitar, mas aconteceu“.

Por fim, ela disse: “Não sentia tantas verdades no seu jogo. Foi uma forma de defesa. Te desejo luz, que Deus abençoe a sua vida. Não estou te obrigando a me desculpar, mas saiba que meu coração está limpo para você e Rachel [Sheherazade]”.