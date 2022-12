Ex-A Fazenda 14, Tiago Ramos choca com tatuagem em local ousado: “Risco novo”

O ex participante de A Fazenda 14, Tiago Ramos compartilhou nas redes sociais a nova tatuagem que fez e recebeu elogios dos seguidores

Nesta quinta-feira, 22, Tiago Ramos surpreendeu seus seguidores ao compartilhar sua nova tatuagem em seu Instagram.

O ex- A Fazenda mostrou a tatuagem que fez na nuca, com um tigre e alguns losangos embaixo do animal. A tatuagem ainda estava cicatrizando e a pele de Tiago ainda estava vermelha.

“Gostou do risco novo?”, perguntou o ex da mãe de Neymar Jr (30) para seus seguidores na legenda da imagem.

O participante de A Fazenda 14 ainda agradeceu a tatuadora que realizou a tattoo e ainda elogiou: “Você tira onda”.

Os seguidores de Tiago adoraram a nova tatuagem e rasgaram elogios nos comentários! “Brabo”, comentou um seguidor. E outro fã escreveu: “Ficou massa”. Outra seguidora comentou: “Arrasou”. E outro fã elogiou dizendo: “Conseguiu ficar ainda mais gostoso”.

Treta!

Neste último sábado, 17, Tiago Ramos e outros integrantes do grupo A de A Fazenda 14 foram a um show de Wesley Safadão como: Deolane Bezerra, Bia Miranda, Pétala Barreiros, Lucas Santos, Vini Buttel e Rosi Pinheiros.

Quem também estava presente no evento era Shayan Haghbin, que foi expulso do reality -show rural ao brigar com Tiago. Quando a vice campeã Bia viu Shayan, não gostou da presença dele no local e começou a gritar chamando-o de “Tarado”.

No mesmo show, o cantor Wesley Safadão fez uma brincadeira com Deolane Bezerra durante sua apresentação. Wesley fez piada com a participação da advogada, que desistiu da competição, no reality.