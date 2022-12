Wesley Safadão surpreende ao falar de Deolane: “Vou cancelar”

Entre risadas, Wesley Safadão faz comentário sobre participação de Deolane em A Fazenda

Durante um show neste último sábado, 17, Wesley Safadão surpreendeu e arrancou boas risadas do público. O motivo? O canto comentou sobre a participação de Deolane Bezerra na Fazenda 14.

A advogada estava presente no evento, e, de cima do palco Safadão avistou a loira que pediu para sair do reality-show rural.

Neste momento, o cantor disse que iria dedicar a próxima canção para ela: “Doutora Deolane, eu sei que a próxima música você gosta, vai pra você viu, doutora”.

E ainda fez uma piada sobre a participação da influenciadora no programa da RecordTV, convidando-a para ir visitar sua criação de cavalos: “Eu ia inclusive te convidar lá para a fazenda, para o haras WS, mas sua experiência com a Fazenda não foi boa, então vou cancelar o convite”.

🚨Wesley safadão dando aquela debochada da participação de Deolane em #AFazenda14pic.twitter.com/MxTDOXmvZn — Will Comenta🤓 (@Will_Comenta) December 19, 2022

Confusão!

Nesta segunda-feira, o segurança de Deolane Bezerra veio a público se pronunciar após polêmica. Nego Jader, funcionário da advogada, foi acusado de agredir o influenciador Thiago Drudi.

O segurança negou as acusações: "Quando cheguei lá, estava tendo uma confusão e o Thiago estava gravando. Eu pedi para ele apagar e ele me disse que não tinha nada gravado, eu então peguei o celular da mão dele e minha mão bateu no rosto dele"