Em reta final de 'A Fazenda', Adriana Bombom se declara para Lily Nobre

A 15ª edição do reality show A Fazenda, da Record TV, chega ao fim nesta quinta-feira, 21. Com apenas 6 participantes restantes no programa, a apresentadora e influenciadora digital Adriana Bombom declarou torcida para que sua filha, a cantora Lily Nobre, chegue até a grande final da competição.

Em suas redes sociais, a famosa mostrou todo seu apoio à herdeira, fruto de seu relacionamento com Dudu Nobre, ao compartilhar um vídeo encantador das duas juntas. No seu perfil oficial do Instagram, Adriana mostrou um vídeo onde elas se divertiram a posar para fotos lado a lado.

Na legenda da publicação, a artista se declarou para a filha e afirmou ter orgulho de sua passagem no programa. "Filha, eu conheço bem o seu jeitinho de levar as coisas, seu senso de independência e sua determinação e eu não tinha dúvidas que você teria também um bom desempenho nessa experiência incrível que é participar de um Reality Show!", iniciou.

"Independente de ganhar ou não a premiação final, o que mais me agradou foi ver sua capacidade de entender o timing certo para se expor e também por fazer uma disputa limpa e sem a necessidade de lacração ou de brigas sem sentido. Parabéns pelo jogo que você fez até agora! Estou aqui torcendo pelo seu sucesso! Te amo", escreveu Adriana.

Adriana Bombom defende participação da filha em A Fazenda 15

Em setembro, logo no início de A Fazenda 15, a apresentadora e influenciadora digital Adriana Bombom defendeu a participação de sua filha, Lily Nobre, no reality. Em suas redes sociais, ela comentou que estava acompanhando o jogo da filha e que torcia para que ela tenha bons posicionamentos nas dinâmicas do reality show.

"Oi amados! Passando aqui pra me manifestar sobre uma série de mensagens e comentários que tenho recebido sobre a participação de minha filha Lily Nobre em A Fazenda. Felizmente a maioria dos comentários aqui em meu perfil são respeitosos e eu agradeço a todos os que se manifestam com elegância, independente de torcerem em ou não pela Lily. Porém, há uma outra parte do público que entra aqui pra fazer criticas muito ácidas e nesse caso eu procuro não dar respostas para não me aborrecer, pois sei que em reality shows sempre haverá ações pesadas de haters e de torcidas de outros participantes", disse ela.

Sem querer se envolver nas polêmicas que surgem durante o programa, Adriana ainda declarou que irá sempre apoiar sua herdeira. "Da minha parte, como mãe eu estou aqui torcendo para que minha filha tenha sempre uma boa percepção sobre os posicionamentos que tomar e que ela tenha uma experiência positiva e resultados favoráveis dentro da casa", disse ela na época.

Lily Nobre é fruto do antigo relacionamento de Adriana Bombom com o cantor Dudu Nobre, com quem também teve Thalita Nobre.