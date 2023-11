Eliminada de 'A Fazenda', Jenny Miranda humilha Gretchen: "É tudo uma mentira"

Jenny Miranda humilha Gretchen após ser eliminada do programa; ela contou sua versão da relação entre as duas

Eliminada do reality A Fazenda, a musa Jenny Miranda se revoltou ao descobrir que sua "mãe", a cantora Gretchen, fez duras críticas sobre sua participação no programa da Record TV. Durante o Cabine de Descompressão, ela foi informada sobre a situação.

"Normal. Dessa pessoa [Gretchen] eu não espero nada além disso. Na minha vida inteira, os 17 anos que eu vivi com ela, foi tudo uma mentira. Ela só foi mãe de mídia" , afirmou ela durante o programa apresentado pelo influenciador Lucas Selfie.

Ela também esclareceu que não vai mais usar o sobrenome da ex-mãe. "Eu entrei aqui como Miranda e saio como Gontijo. [Miranda] É um nome que infelizmente eu tenho no RG, mas não me orgulho, por conta da história que eu tive com ela [Gretchen]."

Jenny Miranda ainda disse que está reatando laços com sua mãe de sangue. "A minha mãe biológica, que voltou para a minha vida, ela sim me deu carinho e colo de mãe. No começo eu fiquei com medo de receber isso, porque não tive por muitos anos. Tudo para a Gretchen era para a mídia, para o Instagram... Pela nossa história, até por questões que ela envolveu a minha filha, não esperaria algo diferente".

Lucas mostrando pra Jenny o tweet da Gretchen revoltada que a rachel foi expulsa 🗣️🗣️ #EliminaçãoAFazendapic.twitter.com/B6KrVINh1l — Kauã Realitys (@kauareality) November 3, 2023

Jenny Miranda é eliminada

Na noite desta quinta-feira, 2, Jenny Miranda foi eliminada do reality show A Fazenda 15, da Record TV. Ela enfrentou a roça da semana contra Nadja Pessoa e Márcia Fu e foi a escolhida pelo público para deixar o confinamento.

Ela recebeu apenas 8,52% dos votos do público para continuar na casa e foi eliminada. Vale lembrar que Jenny Miranda foi parar na roça por causa da indicação do fazendeiro Lucas Souza. "A minha torcida fica para a Lily, ela é uma menina carismática e tem tudo para chegar na final", disse a eliminada.