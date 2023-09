Dudu Nobre se diz preparado para ver filha em confusões de A Fazenda 15: 'Personalidade forte'

Em entrevista à CARAS Brasil, Dudu Nobre revelou tudo o que espera da participação de Lily Nobre, em A Fazenda 15

O cantor Dudu Nobre (49) afirmou que está com grandes expectativas para a participação de sua filha, Lily Nobre (21), em A Fazenda 15. Em entrevista à CARAS Brasil, o sambista afirmou que a personalidade da primogênita deve ser algo que chamará atenção do público.

"A expectativa é que seja uma participação bem bacana, né? E que seja um divisor de águas na carreira dela, afinal de contas é um reality que tem uma audiência muito grande", disse o artista, que além de Lily, também é pai de Thalita.

Ele ainda conta que não imagina que a filha seja do tipo "coração" e que provavelmente vai engatar no time dos estrategistas para chegar na final. "A Lily tem uma personalidade muito forte. Acho que ela tem que estar focada", afirmou.

"Encarar um personagem é difícil, acho que ela tem que ser ela mesma. Com o jeitinho dela, ela vai conquistando as pessoas", disse o artista, que completou: "Em alguns momentos ela vai seguir o coração".

A participação de Lily no reality rural da Record TV acontece 14 anos depois de sua mãe, a modelo Adriana Bombom, encará-lo pela primeira vez. A artista foi destaque em A Fazenda 2 e foi a segunda eliminada da temporada. Ela retornou ao programa em 2017, na edição que contava com outros participantes marcantes.

Questionado sobre a possibilidade de Lily se envolver em polêmicas, Dudu garantiu que está mais do que preparado. Ele conta que, inclusive, avisou dos riscos da alta exposição para a filha. "Quem tá na chuva é para se molhar, né?", provoca.

"A família está preparada. Quando ela falou da participação no reality, a gente alertou para tudo isso, mas faz parte do show. Essas coisas infelizmente acontecem, mas com certeza acho que ela vai fazer uma grande participação", finalizou.