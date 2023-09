Cynthia Benini reage à ida de André Gonçalves para A Fazenda: "Não soubemos"

Cynthia Benini reage à ida de André Gonçalves ao programa; ela espera o pagamento das dívidas com a filha do casal

A jornalista Cynthia Benini se pronunciou pela primeira vez sobre a ida do ator André Gonçalves para o reality A Fazenda. Os dois são pais de Valentina Benini, que foi pivô de uma disputa na Justiça após o não pagamento de pensão alimentícia.

Ela disse que foi pega de surpresa pela ida do ator para a competição. "Não soubemos de nada antes da divulgação oficial sobre a participação do André", garantiu ela ao portal LeoDias. A artista ainda disse que torce pelo sucesso do ex.

Questionada se espera que ele use o dinheiro para pagar o que deve, ela foi enfática. "Espero que sim, afinal, é uma nova oportunidade", declarou ela que lembrou que não comenta a disputa judicial.

"Nunca houve nenhum comentário público sobre o processo, vindo de nossa parte. É um processo que correu em segredo de justiça, até então. Há algum tempo optei em deixar que ela com o pai buscassem um meio de ter uma relação próxima e saudável", afirmou.

Cynthia Benini também relembrou a sua própria experiência com realities. Ela foi participante da Casa dos Artistas e acabou ganhando várias oportunidades após sua aparição na segunda edição do "Quando participei [da Casa dos Artistas 2] não tinha o poder de mídia e a força das redes sociais que existe hoje. Então, acredito que será uma ótima oportunidade sim para ele. Vamos ver como ele se sairá no reality. Mas sim, torço para que ele faça um excelente jogo e chegue a final", relembrou ela.

