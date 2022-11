Bil Araújo revela que viveu um 'remember' com a cantora Maraísa

Ex-BBB Bil Araújo revelou que já teve uma recaída por sua ex-namorada e ex-patroa, a cantora Maraisa

CARAS Digital Publicado em 03/11/2022, às 10h52

Bil Araújo (30) chocou seus seguidores ao expor revelações de seu relacionamento com sua ex-namorada e ex-patroa, a cantora Maraisa (34). Em entrevista ao podcast PodDarPrado, na última terça-feira,1, ele contou que os dois ainda são amigos. Vice-campeão de A Fazenda 13, Bil revelou que o romance dos dois durou cerca de um ano, e os dois ainda mantém contato:

"Hoje a gente é amigo. Conversa até hoje pelo WhatsApp, Instagram", relatou ele.

Porém, ao ser pressionado pela apresentadora GabiPrado (35), o famoso revelou uma recaída com a cantora: "Já rolou um flashback aí. Desculpa, Maraisa. Falei", disse ele.

Bil terminou um relacionamento com Erika Schneider (31) recentemente, em maio deste ano. Maraisa também termino com Arthur Queiroz em janeiro do ano passado. Desde então, os dois não apareceram com outras pessoas.

