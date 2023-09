Arthur Aguiar reage ao ouvir seu nome em A Fazenda: ‘Não consigo entender’

Arthur Aguiar se pronuncia ao descobrir que os participantes de A Fazenda 15 falam o seu nome no confinamento

O ator e cantor Arthur Aguiar reagiu nas redes sociais ao descobrir que o seu nome foi citado por participantes de A Fazenda 15, da Record TV. Ele contou que foi marcado em trechos de conversas dos atuais peões sobre o jogo em reality show e decidiu se pronunciar.

Por meio dos stories do Instagram, ele contou que fica surpreso quando vê as pessoas falando dele em outros programas de TV e que não entende porque essas pessoas não avançam no jogo.

"Eu estou achando engraçado… Eu não estou de fato, mas estou vendo porque me marcam muito. Eu não sabia que estava em A Fazenda 15. A galera fala bastante o meu nome lá, parece até que eu sou um participante, parece que eu estou lá. Interessante que é o terceiro reality depois que eu saio que as pessoas falam bastante o meu nome. Em A Fazenda 14 falaram bastante, depois no BBB 23 falaram também, e agora na Fazenda 15, estão falando também. Eu estava pensando que todas as pessoas falaram, e falaram muito, não chegaram nem perto da final, não ganharam nada. Não consigo entender”, afirmou ele.

Arthur Aguiar anuncia o fim do namoro

Há poucos dias, Arthur Aguiar anunciou o fim do namoro com Jheny, que está grávida de um filho dele. Nas redes sociais, ele fez o anúncio para os fãs. "A Jheny é uma das pessoas mais doces e de coração mais bonito que já conheci. Admiro muito a mulher que ela é! Parceira, inteligente, alto astral, divertida, independente financeiramente, empreendedora, dona do seu próprio negócio… Tenho muito orgulho dela ser a mãe do meu filho(a). Nossa história foi muito rápida e muito intensa", disse ele.

Então, ele contou sobre qunado se conheceram e descobriram a gravidez. "A gente se conheceu no final de março e no primeiro dia a gente já foi muito sincero um com o outro e dissemos que não queríamos namorar, que não queríamos nada sério. Decidimos ficar, mas cada um vivendo a sua vida e fazendo o que quisesse fazer com ela. Porém, na primeira semana de maio, eu decidi me afastar porque já estava ficando sério e saindo do que havíamos combinado. E cada um seguiu sua vida. Ficamos 20 dias sem se falar, sem se ver, até que descobrimos que estávamos grávidos! Lógico que não foi uma notícia fácil para nenhum dos dois, pois nem juntos nós estávamos, não tínhamos um relacionamento, mas nós acreditamos que filho é sempre benção na nossa vida! E estamos muito felizes em saber que em breve teremos um pedacinho de nós em nossos braços. Como já existia sentimento de ambas as partes, depois de 2 semanas de receber e absorver essa notícia, resolvemos então namorar, morar junto, para gente entender como seria isso…", declarou.

Logo depois, ele falou sobre a separação. "Hoje, 3 meses depois, e usando da mesma sinceridade e transparência um com o outro que tivemos desde o primeiro dia que a gente se conheceu, decidimos não seguir mais juntos. Vamos cuidar do nosso filho(a) com muito amor e carinho e serei um pai presente como sou na vida da minha filha", afirmou.

Por fim, o ator contou sobre a decisão de não falar mais sobre a sua vida pessoal. "Assim como não abrimos a nossa vida pessoal, o nosso namoro, quando começamos, também não vou abrir agora. Tudo que tinha para ser dito já foi dito aqui e não voltarei mais a falar sobre isso. Vamos ficar na boa relação que a gente já tem e em cuidar do nosso filho ou filha. Obrigado pelo carinho de todos e peço que vocês respeitem o nosso momento. Amo vocês!", finalizou.