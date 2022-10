A Fazenda 14: Equipe de Thomaz Costa surpreende com pedido para os fãs

Equipe de Thomaz Costa emite comunicado para os fãs e decide não fazer mutirão pela permanência do peão que está na roça de A Fazenda 14

CARAS digital Publicado em 20/10/2022, às 13h32

A semana no reality ‘A Fazenda 14’ foi bem conturbada para o participante Thomaz Costa (22), que mostrou para o público de fora e para os outros participantes que não está bem emocionalmente. O peão está na famosa roça, junto com Deolane Bezerra e Shayan, e pode sair do programa na noite desta quinta-feira, dia 20. Mas, ao contrário do esperado, a equipe do ator se pronunciou pelas redes sociais e decidiu não investir em um mutirão para que Thomaz permaneça no reality.

O comunicado, publicado na madrugada desta quinta-feira, diz que ele “claramente não está bem psicologicamente” e que a família e a equipe decidiram não fazer campanha para sua permanência. O comunicado acompanha um vídeo, que mostra Thomaz dizendo algumas frases que indicam a vontade de voltar para casa. “Meu medo é não sair. Perdi a vontade de jogar, perdi a essência do jogo. Perdi tudo”, expõe o ator enquanto conversa com outros participantes.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Thomaz Costa 🦁 (@thocostaoficial)

“Thomaz está na roça e diante de tudo que vem acontecendo, nós da equipe e família decidimos optar por não fazer mutirão ou alguma campanha para ele permanecer em A Fazenda 14. Ele claramente não está bem psicologicamente, e pensando na sua saúde mental, esse é o nosso posicionamento. Espero que todos os fãs e simpatizantes respeitem e sigam essa decisão que não vem só da equipe, como do próprio”, revela a equipe de Thomaz. “E todos os transtornos mentais não devem ser minimizados, mas sim respeitados, pois o sofrimento de fato existe”, conclui.

Durante formação da roça, Thomaz Costa pede para sair

Além de sua equipe, o próprio Thomaz também já deixou claro, durante o programa ao vivo da última terça-feira, dia 19, que não deseja continuar no reality. Após ser vetado de participar da Prova do Fazendeiro por André Marinho, Thomaz assumiu: “Eu fico até feliz com esse veto, como eu disse eu não tenho mais energia para jogar. Como foi falado aqui hoje, passou os limites do jogo. Na minha opinião 1 milhão e meio não vale para ficar passando por tudo que estamos passando aqui. Fico feliz pelo Shay que vai poder lutar pela prova, batalhar. Eu, se pegasse esse chapéu, teria mais 15 dias aqui dentro. Pô, 15 dias sofridos, está difícil.”

Apesar do público questionar o porquê de Thomaz não tocar o sino e desistir da permanência na casa por conta própria, a decisão de esperar até o dia da roça é plausível, já que esse ato envolve algumas questões contratuais, citadas também no posicionamento da equipe do ator. Segundo o contrato de participação da Record, o participante que desistir do reality deve arcar com uma multa de valor altíssimo.