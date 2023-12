Adriane Galisteu analisa participantes de A Fazenda 15 em reta final; saiba tudo

Em entrevista à CARAS, Adriane Galisteu confessou que está em dúvida quanto ao favorito do público para vencer A Fazenda 15

Com poucas semanas da final de A Fazenda 15, a apresentadora Adriane Galisteu (50) confessa que não sabe quem poderá vencer o reality rural. Durante passagem pela festa de 30 anos da revista CARAS, a loira analisou o desempenho dos peões durante a temporada e destacou que tudo ainda está incerto.

"Essa edição é uma edição que mexe muito com a gente, acho que deixa o telespectador uma hora pensando uma coisa, outra hora pensando outra. Uma hora você gosta de uma, outra hora você gosta do outro, ela tá mexendo. Ninguém tá linear", comentou ela em bate-papo com a jornalista Pietra Mesquita.

Em meio às mudanças da temporada, Galisteu revelou que imaginava que Rachel Sheherazade e Lucas Souza poderiam levar a melhor na final, mas o jogo acabou mais cedo para eles. "A Sherazade estava ali maravilhosa, de repente perdemos. Aí vem o Lucas, perdemos. É uma coisa, vai mexendo muito", analisou.

Com participantes que entraram dispostos a jogar com estratégias certeiras, a apresentadora acredita que a edição conseguiu ser completa. "No reality vale tudo. Vale o amor, vale a treta, vale a desistência, vale a expulsão, vale tudo. Por isso que é uma novela da vida real", disse ela, que neste ano foi barrada de votar como parte do público: "Fui tão proibido de votar, que durante o comercial tudo eu fico no meu estúdio, nem saio mais dali".

Destaque na telinha da Record desde que foi escalada para apresentar os realities da casa, ela não nega que se entrega por completo a seu ofício. Focada no trabalho e sem tempo para se encontrar com amigos, ela revela que às vezes brinca com sua situação: "Eu brinco com todo mundo. Eu não vou para nada, eu tô lá enfiada [ na Fazenda]. Quer me ver? Vai lá em Itapecerica da Serra ou então assiste a fazenda, que tá incrível".