A Fazenda: Jaquelline compara o reality com o BBB e critica: “Desesperado”

Ao falar sobre dinâmica em A Fazenda, a ex-BBB Jaquelline comparou os realities e criticou outros participantes

Nesta segunda-feira, 25, a Fazenda segue tensa após a dinâmica deste domingo, 24. A ex-BBB Jaquelline criticou os participantes e comparou o reality da RecordTV com o Big Brother Brasil. A participante do BBB 18 ainda aproveitou para cutucar um outro ex-participante do reality da Globo.

Em conversa com Nadja Pessoa, que foi expulsa da 10ª edição da Fazenda, Jaquelline comentou: “Ontem eu achei patético um monte de coisa! Muito feio. Pessoas cortando pessoas, silenciando outras, não deixavam as pessoas falar. Que horror, que show de horror”.

Nadja concordou com a colega de confinamento e afirmou que não será a primeira vez que situações assim ocorrerão. “Vai acontecer muito isso, amiga. Eu já passei por isso, por coisas bem piores”, declarou a atual participante da Fazenda 15 e ex-peoa da Fazenda 10.

A dinâmica de ontem foi exibida no programa “Hora do Faro” e consistia nos participantes indicarem quem, em suas opiniões, eram os heróis e vilões na edição. O desabafo de Jaque pode ser a respeito das participantes Jenny Miranda e Cariúcha, que interrompiam Raquel Sheherazade para discutir com a jornalista.

Foi então que a ex-BBB comparou os realities na conversa: “Meu Deus. No outro reality não era assim não! Aqui parece que o povo tá desesperado. Tem gente que tá puxando o saco dos outros, maria vai com as outras”. E Nadja concordou: “Mas está mesmo. Não parece, está”.

Jaque está em conflito com o fazendeiro da semana, o modelo Yuri Meirelles. A segunda eliminada do BBB 18 diz que Yuri é machista, e acusou-o na sua frente quando ele a colocou como vilã na dinâmica. Alguns peões saíram em defesa do modelo que participou de clipes da cantora Anitta, uma dessas pessoas foi o ex-BBB Cezar Black.

“Igual o Black. O que ele tinha que falar? Ele nem estava aqui para saber o que estava acontecendo, e disse que eu não deveria ter usado a palavra ‘machista’. Então aquilo ali pra mim é o que? Cada um usa a palavra que quer. Eu achei o Yuri machista sim e pronto. Não mudo minha opinião”, disparou Jaque na conversa com Nadja.

Vale lembrar que Cezar Black está entre os quatro participantes que entraram alguns dias depois dos outros 18 participantes que já começaram o jogo na casa. O ex-BBB e outros três peões entraram na Fazenda por meio do voto popular.

Punição!

Ainda nesta segunda-feira, a direção da Fazenda decidiu dar uma punição severa após um dos participantes infringir as regras do programa. Como consequência da ação de um dos peões, todos da casa foram informados de que vão ficar 12 horas sem água quente na sede.

A atitude contra as regras foi do dançarino Tonzão Chagas. No domingo, 24, ele desceu para a área da baia após o horário limite, descumprindo o regulamento do programa. Com isso, ele foi punido, junto com todos da casa.