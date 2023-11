A Fazenda: Cezar Black relembra sua participação no BBB 23: “Não ganhei”

Participando da Fazenda 15, Cezar Black recordou sua passagem pelo BBB 23 e revelou mudança de comportamento no jogo

Nesta terça-feira, 14, o atual peão da Fazenda 15, Cezar Black comentou sobre sua participação no BBB 23. O ex-BBB revelou que decidiu mudar seu comportamento após não ter vencido o reality-show da TV Globo dirigido por Boninho.

Em uma conversa com Kally na área externa da sede, o participante do programa da Record TV comentou sobre como agia no BBB e como está se portando agora na Fazenda. “Por mais que eu fosse, no outro rolê [BBB], legal, divertido, engraçado, eu não ganhei”, declarou Black.

Kally, que quase teve um affair com o ex-BBB no reality, o defendeu elogiando sua nova postura no programa da Record. “A questão também, que você me passou, é que por muitas vezes você não se posicionava tanto [no BBB]. Em questão de defesa com as próprias pessoas que te acusavam. Aí já é um ponto positivo seu aqui, que você se posiciona. Você não deixa ninguém apontar você de uma coisa que você não é”.

Mas esta não é a primeira vez que Cezar Black faz comparações com o Big Brother Brasil na Fazenda. Neste domingo, 12, o ex-BBB comparou sua relação com Kally com outra dupla de participantes famosa no reality da Globo.

Cezar fez uma comparação entre ele e Kally, e Antônio “Cara de Sapato” e Amanda Meirelles, que foi a campeã do reality esse ano. “As pessoas tendem, quando é a mulher [que está apaixonada], a levar como se fosse algo bonitinho”, começou dizendo. Kally, que preferiu não ter um envolvimento amoroso com Black, discordou: “Mas fica chato”.

“Lembra da edição passada do meu [BBB]? Que teve a situação lá, que as pessoas criaram que havia um romance, um amor platônico e tal. Não lembra? Teve duas pessoas lá que era essa resenha de muito carinho entre um e o outro e criaram que eles eram um casal, que ela era apaixonada e ele não correspondia. E a pessoa [Amanda] até ganhou o programa”, disse Cezar.

Black comenta que no BBB, mesmo ele sendo legal e divertido, não ganhou o prêmio. pic.twitter.com/i5vLdie8QW — Dantas (@Dantinhas) November 14, 2023

#AFazenda

Para Kally não pega mal pra Black e sim pra ela.

Black cita Amanda e Sapato e comenta que Amanda até ganhou o reality, porque para a mulher apaixonada não pega mal. pic.twitter.com/kqkFX6Okhk — 𝓔𝓾 ✍️ (@Eu_simplesment) November 12, 2023

Opinou!

Nessa terça-feira, o clima está tenso para os participantes da Fazenda 15. Isso porque, mais uma roça será formada hoje. Inclusive, o fazendeiro Yuri Meirelles já tem uma ideia de quem irá indicar para a berlinda.

Com uma eliminação iminente, os peões já começaram a falar de jogo. E, Lucas Souza, deu sua opinião sobre a relação entre Nadja Pessoa e André Gonçalves. “Nadja está fazendo a cabeça dele. Ela veio me cobrar que não coloquei ele na dinâmica. Já coloquei ele em outras dinâmicas, queria colocar você naquela”, disse o ex-marido de Jojo Todynho.