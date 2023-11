A Fazenda 15: Yuri decide quem vai indicar para a roça da semana

Bateu o martelo! Yuri Meirelles revela quem é o seu alvo para ser indicado para a roça de A Fazenda 15

Fazendeiro da semana em A Fazenda 15, da Record TV, Yuri Meirelles já decidiu quem vai indicar para a roça nesta terça-feira, 14. Ele contou para seus aliados que o seu alvo está definido.

Yuri decidiu indicar Jaquelline Grohalski para a roça novamente . “Estou querendo jogar a Jaque de novo por motivos óbvios”, disse ele.

Então, Lily Nobre perguntou se ele tinha certeza da decisão porque ela acabou de voltar de uma roça, e ele confirmou. “Mesmo assim, mas quero que ela saia. Ela deu uma melhorada, está menos chata”, afirmou.

Em outra conversa com seus aliados, Yuri criticou Jaquelline. “Garota maldosa. Forçada”, declarou ele, que ainda disse que deve indicá-la porque ela não deve ir pelo voto dos participantes. “Os caras ficam na loucura de que ela voltou da roça agora, o que eu acho que não tem nada a ver”, finalizou.

Saiba como Yuri venceu a prova do fazendeiro

No dia 8 de novembro, os roceiros Henrique, Jaquelline e Yuri disputaram a prova do fazendeiro da roça, que exigiu rapidez e sorte dos competidores. No final da competição, Yuri Meirelles foi o campeão e conseguiu escapar da roça.

Na primeira etapa da prova, eles tiveram que encontrar cinco cards no feno e levar até a bancada e montar um quebra-cabeça com palavras. Yuri chegou em primeiro lugar, Henrique em segundo e Jaquelline em terceiro lugar. Na segunda etapa, eles tiveram que responder perguntas em busca de pontos para a soma final. Na terceira etapa, os roceiros abriram os cards que pegaram no início da prova e descobriram qual pontuação conquistaram. Cada um abriu três cards e o vencedor foi quem teve a maior soma.

Assim, Yuri se deu bem e venceu a prova do fazendeiro. Desse modo, Henrique e Jaquelline se juntaram ao Lucas Souza na roça da semana e um deles será eliminado na noite de quinta-feira, 9.