A Fazenda 15: Tonzão briga com Cezar Black: ‘Papo retão’

O clima ficou tenso entre Tonzão e Cezar Black em A Fazenda 15, da Record TV. Os dois discutiram neste sábado, 25, quando o dançarino acusou o ex-BBB de não ter ajudado Kally Fonseca em sua tarefa com os animais.

“Vai ouvir um papo retão, não tem mais caô. Cadê a consciência de relacionamento? A mulher do cara na chuva no maior sufoco, tive que acordar ele para ajudar. Cadê o relacionamento, companheirismo? É só na hora de aparecer no VT do Rodrigo Faro? Agora vai ouvir também”, disse ele.

Kally tentou acalmar os ânimos ao dizer que nunca precisou de homem para nada. Porém, Tonzão acusou Black de se envolver com Kally enquanto ela ainda vivia um relacionamento com outra pessoa - já que ela tinha um namorado fora do reality show.

Por sua vez, Black lembrou da discussão com Lucas Souza por causa da foto de Jojo Todynho. “Eu só falei a verdade: alguém mais aqui trouxe foto de ex para cá?”, questionou. E Tonzão respondeu: “E você levou mulher comprometida para debaixo do edredom”.

Jaquelline entrou na briga e disse que Cezar usou Kally. Mas ele respondeu dizendo que não precisa ser influenciador digital para se sustentar porque é enfermeiro. Porém, ela rebateu: “Você diz que não precisa de internet porque você é funcionário público, mas você está no segundo reality show no mesmo ano, você veio fazer o quê aqui?”. E ele respondeu: “Ganhar o prêmio de um milhão e meio”.

Cezar Black faz desabafo

O enfermeiro Cezar Black surpreendeu ao demonstrar um certo arrependimento de ter entrado em seu segundo reality show. Ele já participou do Big Brother Brasil 23 e está confinado em A Fazenda 15. O desabafo aconteceu enquanto ele refletia sobre o rumo do seu jogo na atração rural.

“É desanimador ver o que está acontecendo. Me faz questionar o tanto de energia que gasto em me posicionar e ser verdadeiro no jogo”, disse ele para Kally Fonseca, com quem vive um affair na atração.

Então, ele continuou seu desabafo e disse que não quer mais fazer outro reality show. “Começo a questionar se o meu jogo é o que o Brasil quer ver… O que eu fiz aqui, se tivesse feito metade no outro reality, ou estava cancelado ou bem na fita. A gente não sabe o que o público está esperando. Vão acabar ficando na final os três: André Gonçalves, Jaquelline e Márcia Fu. Já estou até vendo. Bicho, eu nunca mais participo de um reality na vida!”, afirmou.