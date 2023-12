A Fazenda 15: Márcia Fu alfineta atitude de peão: ‘Tudo foi cena’

Confinada em A Fazenda 15, Márcia Fu faz crítica para atitude de peão durante conversa com Jaquelline sobre os últimos acontecimentos

Confinada em A Fazenda 15, da Record TV, Márcia Fu surpreendeu ao demonstrar que não acreditou em uma atitude do peão Cezar Black na sede. Ela contou que achou que o choro dele nos últimos dias foi uma cena dele.

O assunto surgiu quando Márcia conversava com Jaquelline sobre a formação da roça da semana. Então, Jaquelline disse que Shay era amigo de Lucas porque o ex-militar deixou o seu passaporte guardado na casa do estrangeiro, mas esqueceu disso no jogo. Logo depois, elas comentaram que Nadja Pessoa pode puxar Márcia para a roça caso seja a mais votada da noite.

Com isso, Jaquelline comentou: “Outra coisa: eles acham que a gente esquece por causa do choro”. E Márcia opinou: “Desculpa, uma cena. Aquilo para mim tudo foi cena”. Ela ainda completou: “Você não viu o discurso que o Shay deu, que colocou ele no amigo porque ele mudou, ele viu que está errado. Todo ser humano muda”.

Então, Jaquelline concordou. “Muda depois que todo mundo saiu, né. Ele [Black] só tá arrependido porque a Kally saiu. Se a Kally não tivesse saído, ele não estava assim”, contou. E Márcia afirmou: “O Black só tá assim porque a Kally rachou fora. Ele achou que a Kally ia ficar”.

Tonzão define seus alvos

Fazendeiro da semana em A Fazenda 15, Tonzão Chagas já escolheu os seus alvos para a roça da semana, que será formada nesta terça-feira, 5. Em conversa com seus aliados, ele contou que poderá indicar Cezar Black ou Shay para o primeiro banquinho da berlinda.

Ele contou que seu primeiro alvo é Black, já que ele o indicou para a roça na semana passada. Porém, ele também pensou no nome de Shay para o caso de Black estar imune.

“Minha mira está no Black e no Shay. Mas precisamos lembrar que apenas eu estou imune. De resto, qualquer um de vocês podem cair na roça”, afirmou ele.

Assim, os amigos dele contaram que pretendem votar em Radamés Fulan caso ele não fique imune.