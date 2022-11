A Fazenda 14: “Você conseguiu enganar todo mundo”, dispara Morango para André em briga com o ex-aliado

André e Moranguinho protagonizaram intensa briga e troca de farpas na formação da roça

Como de costume, a formação da roça desta terça-feira (22) gerou diversos atritos entre os peões. A principal briga envolveu o assunto que vem repercutindo durante toda a semana, a saída de André Marinho do grupo A da casa.

Na hora do seu voto de hoje, o peão decidiu votar junto com seus novos aliados e colocar Moranguinho na berlinda. Ao dar sua indicação, André declarou: “A gente já falou muito sobre isso aqui, tive oportunidade de explicar diversas vezes, até por uma questão de possibilidades, meu voto hoje também vai na Morango”.

Apesar de não ficar surpresa com a indicação, a dançarina acusou o ex-aliado de ser manipulador e garantiu que ele era o melhor jogador, pois enganou todos. “Eu não vou falar nada porque o público está vendo tudo, está vendo com quem ele janta, com quem ele almoça, com quem ele passa o dia todo, as conversas. [...] Para mim hoje está muito claro o que ele fez até agora realmente foi o jogo, parabéns para você! Eu enxergo que até agora você foi o melhor jogador, porque você conseguiu enganar todo mundo”, disse a mulher de Naldo Benny.

Confira a treta:

Eita que o André desembestou a falar 😅 #RoçaAFazendapic.twitter.com/6OwxX4HHdK — A Fazenda (@afazendarecord) November 23, 2022

Esta terça-feira (22), foi noite de formação de roça em A Fazenda 14. Bárbara Borges, Moranguinho, Kerline e Bia Miranda se deram mal na dinâmica e estão na berlinda da semana. A ex-BBB está vetada da prova do fazendeiro e não poderá concorrer pelo sonhado chapéu do fazendeiro.

A noite começou com Pétala Barreiros, vencedora da prova de fogo, abrindo os poderes do lampião e escolhendo ficar com o poder verde, entregando o poder preto para Bia. O poder verde, escolhido pelo público, deu a chance de Pétala ganhar 10 mil reais, para isso, a participante precisava deixar a casa 48h sem água quente. A influenciadora digital escolheu ganhar o dinheiro.