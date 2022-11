A Fazenda 14: Vaza áudio de mãe de Deolane detonando Kerline: “Ela quer rol*”

Equipe de Kerline solta nota de repúdio contra as falas da mãe de Deolane

CARAS Digital Publicado em 12/11/2022, às 23h48

Um áudio de Solange Bezerra, mãe de Deolane, com falas machistas sobre Kerline Cardoso, vazou neste sábado (12). Na gravação, Solange diz que a ex-BBB tentou se aproximar de André Marques por interesse sexual, mas que o peão é casado e não dará rol* para ela. "Ela se incomoda tanto com André. Ela quer rol*. O André é casado, não vai dar rol* para ela, entendeu?”, disse.

A matriarca da família Bezerra também falou sobre a relação de Kerline com Shayan: “O único que deu, falou que aqui fora não quer ela não. Não. O problema dela é rol*", completou Solange.

Após a repercussão do áudio nas redes sociais, a equipe de Kerline soltou uma nota no Instagram repudiando as falas da mãe de Deolane, confira:

"Em áudio que circula nas redes sociais, a matriarca da família ataca Kerline com palavras chulas de teor machista e faz insinuações mentirosas a seu respeito. Infelizmente, podemos certificar que essa foi a educação que Deolane Bezerra teve em casa. A advogada criminalista aprendeu com a mãe a desrespeitar, diminuir e fazer insinuações com outras mulheres", inicia o comunicado.

Confira o áudio e o comunicado completo:

