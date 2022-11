A Fazenda 14: Lucas Selfie desabafa depois de climão com Deborah Albuquerque

Deborah Albuquerque não curtiu muito as brincadeiras feitas por Lucas Selfie e retrucou muito durante a entrevista

Nesta sexta-feira, 11, aconteceu a Live do Eliminado, onde o ex-fazenda Lucas Selfie (28) conversa com os peões que saem do reality show rural A Fazenda 14. Na ocasião, Alex Gallete e Deborah Albuquerque foram bater um papo com o apresentador.

Porém, em suas redes sociais, Lucas fez um desabafo após terminar o programa, devido ao climão que ficou entre ele e a ex-Power Couple, que não gostou nada das piadas e brincadeiras que ele fez durante a live.

“Em 28 anos acho que nunca senti tanta vergonha alheia na minha vida. Mais um teste para conta: paciência tá em dia”, escreveu Lucas Selfie em seu perfil oficial no Twitter. Mesmo sem citar nomes, os internautas entenderam que a indireta era para o comportamento de Deborah.

Durante o bate-papo, a ex-Power Couple estava visivelmente desconfortável e acabou não entrando nas brincadeiras que Selfie fez, respondendo diversas vezes de forma debochada, até o chamando de “Deolano”, tentando indicar que Lucas torce para a vitória da advogada, sua maior rival dentro do confinamento.

"Obrigado a quem acompanhou a Live. Nem sempre é fácil, mas a gente tenta. Semana que vem tem mais", completou Lucas Selfie, em outra postagem feita na mesma rede social. Além disso, publicou um vídeo no qual tampa seu umbigo com fita, gesto conhecido por ser algo que “espanta o mau-olhado”.

Veja um dos momentos em que Lucas Selfie e Deborah Albuquerque protagonizaram um climão:

Deborah Albuquerque deixou o reality show rural, mas não para de causar dentro da Record TV. Na noite desta sexta-feira (11), a ruiva e Alex Gallete, eliminados na última roça, participaram da Live do Eliminado, com o apresentador Lucas Selfie. O momento que era para ser de risadas, se tornou uma torta de climão!

A mulher de Bruno Salomão, chegou na live provocando o apresentador. Lucas pediu para ela entrar e Deborah disparou: “Para de ser falso menino, você me odeia!”, Selfie respondeu a altura ao falar: “Tenho que ser profissional”, mas a ruiva não deixou a oportunidade passar e alfinetou junto sua rival Deolane. “Sem babar ovo da outra”. O clima tenso continuou durante todo o programa, com Deborah mostrando vontade de se tornar a apresentadora do quadro e Lucas sendo sarcástico ao responder a ex-peoa.