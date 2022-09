A Fazenda 14: Tiago Ramos discute com Deborah: “Eu vejo a falsidade na sua cara”

Durante confusão na madrugada após a entrada da nova participante, Tiago Ramos, ex-namorado da mãe do Neymar, briga com Deborah, confira

Nesta sexta-feira (16), A Fazenda 14 começou com muita briga e confusão. Após a chegada de Bia Miranda, direto do paiol, a confusão foi estabelecida na sede. Tiago Ramos, apelidado de padrasto do Neymar pelos usuários da internet, comprou a briga de Deolane Bezerra contra a Debora Albuquerque.

“Eu vejo a falsidade na sua cara”, o participante disparou aos gritos para a companheira de confinamento.

Toda confusão começou após a advogada, Deolane, contar para a nova participante do reality, Bia Miranda, as desavenças que ocorreram nos primeiros dias do programa. Deborah não gostou da fofoca feita pela peoa e tirou satisfação.

Na madrugada desta quinta-feira (15), Tiago Ramos revelou seu interesse em Deolane Bezerra. Durante o bate-papo com Vini Buttel, o ex-namorado da mãe de Neymar, falou sobre a advogada e admitiu que a loira é seu tipo de mulher.

Durante a madrugada, Tiago, que tem se aproximado de Deolane durante sua participação no reality, falou sobre a loira e elogiou a advogada.

"Se eu falar uma coisa fica entre nós? Eu sei que o cara teria que ser pic*, mas a única mulher que eu pegava você sabe quem é. A Deolane. A única que na minha vida... mas não é por causa de nada, é meu estilo de mulher", falou Tiago Ramos.