A Fazenda 14: Emocionado, Iran Malfitano reencontra sua filha Laura no ‘Hora do Faro’

Internautas comentam sobre o reencontro do ator Iran Malfitano com sua filha pequena

O finalista de A Fazenda 14, Iran Malfitano, não conteve as lágrimas ao falar sobre a sua filha Laura. Sem imaginar que ela estava a poucos metros dele, o ator ficou emocionado e chorou muito ao encontrar a sua pequena, durante a gravaçao do programa A Hora do Faro.

“Eu peço nas minhas orações, eu oro todas as noites, é que eu possa ser metade do pai que meus pais foram para mim, para a Laura. Porque, eu sei que o homem que eu sou hoje, eu devo muito a meu pai e minha mãe”, iniciou o ator.

“Eu e a Laura a gente tem uma ligação muito especial, ela é sensacional”, continuou a contar, sem imaginar que sua filha estava bem atrás.

O abraço do pai e da filha emocionou os internautas do Twitter, que comentaram sobre o assunto: “Até me emocionei com esse encontro, ela é linda igual o papai”.

Assista ao reencontro:

Surpresa emocionante! Iran reencontra a filha Laura e cai no choro 🥰 #AFazendaÚltimaChance



➡️ Assista no @sigaplayplus: https://t.co/Kc67ciUFgEpic.twitter.com/HWGixsZAHb — Hora do Faro (@horadofaro) December 18, 2022

O clima de paz fora de A Fazenda 14 não durou muito! Participando do programa A Hora do Faro, a vice-campeã Bia Miranda respondeu para o apresentador Rodrigo Faro com quem ela não gostaria de manter contato fora da casa.

Após citar os nomes de Pelé MilFlows, Kerline Cardoso, Iran Malfitano, Deborah Albuquerque e Thomaz Costa, a jovem foi falar que estava bem com Tati Zaqui mas acabou trocando algumas farpas com a cantora. A neta de Gretchen respondeu: “A Tati a gente tá conversando, né?” e foi elogiada por Faro, o apresentador comentou que as mágoas ficam dentro do jogo.

A funkeira ficou surpresa com a reação de Bia, declarando: “Eu juro que eu tava aqui esperando o maior textão, mas eu entendo. Eu também saí de lá muito chateada com a Bia, chateada não, a gente não se gostou, não se entendeu, não bateu, a gente se xingou. Mas, aqui do lado dela, depois de A Fazenda ter acabado e tudo, eu achei que a gente não ia se suportar, se olhar, mas estamos muito tranquilo”.