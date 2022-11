A Fazenda 14: Em discussão, Pétala ameaça Kerline: “Lá fora minha irmã te pega”

Pétala, Deolane e Bia tretam com Kerline e chamam a peoa de Dumbo

As brigas e ameaças não param dentro do reality show rural! A acusada da noite foi Kerline Cardoso, que travou uma discussão com Bia Miranda, Pétala Barreiros e Deolane Bezerra. Durante o programa ao vivo, as três aliadas aproveitaram o momento para discutir com a ex-BBB, o motivo da briga foi que segundo as participantes, Kerline chamou Bia de feia nesta terça-feira (22), noite de formação de roça.

A jovem de apenas 18 anos, foi a primeira a começar a troca de farpas e soltar ofensas a Kerline. Bia mexeu com as inseguranças da rival ao falar de sua orelha, a chamando de Dumbo.

A digital influencer, Pétala, se envolveu na discussão e ameaçou Kerline, ao falar de sua irmã. “Chama minha amiga de feia para você ver. Lá fora minha irmã te pega. Eu não sou de bater não, mas minha irmã é. Lá fora você se resolve com a minha irmã”, disse a morena.

Confira o momento:

A votação para a saída de mais um participante de A Fazenda 14 está aberta! Com a vitória de Bia Miranda na prova do fazendeiro desta quarta-feira (23), a roça da décima semana está pronta. Kerline Cardoso, Bárbara Borges e Moranguinho irão enfrentar a votação do público.

Em seu discurso para pedir votos, a atriz disse: “Ei Brasil, minha família, amigos, meus fãs, todos vocês público da Fazenda que estão me acompanhando, vocês são os donos do meu destino aqui. Eu estou muito feliz com a participação, vocês estão acompanhando, como eu me jogo de cabeça, coração, alma. Eu quero muito ficar, cheguei aqui no top 9, vocês sabem como isso é importante para mim continuar, por isso, eu peço que todos vocês se juntem e votem muito para eu ficar”, finalizou Babi.