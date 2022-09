A Fazenda 14: “Da próxima vez bate o sino”, dispara Kerline para o ex-namorado da mãe do Neymar, Tiago Ramos

O modelo Tiago Ramos e a ex-BBB Kerline Cardoso batem boca na formação da primeira roça do reality A Fazenda 14, confira:

CARAS Digital Publicado em 21/09/2022, às 00h04

Na noite desta segunda-feira (19), foi formada a primeira roça do reality A Fazenda 14, toda a votação foi marcada por muita briga e desentendimento entre os participantes. Tiago Ramos disparou seu voto na primeira eliminada do BBB-21, Kerline Cardoso, recebendo de volta o voto.

Após Tiago justificar sua escolha, a digital influencer disse: “da próxima vez bate o sino”, referindo-se à primeira festa da edição, onde o ex-namorado da mãe do Neymar se exaltou na bebida e causou confusão na casa, ao ponto de tocar o sino para desistir do reality.

Os dois participantes foram os mais votados durante a formação da roça, Tiago recebeu 10 votos, mas acabou perdendo um após dinâmica do poder do lampião vermelho, Kerline recebeu 7 votos dos participantes.

Confira a discussão entre os peões:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por GOSSIP DO DIA (@gossipdodia)

Neta de Gretchen, Bia Miranda, revela: “Eu era mecânica de carros”

Bia Miranda, última participante a entrar para o time de peões de A Fazenda 14, relevou como era sua vida antes de ser escolhida para o reality. “Cara, quando eu recebi o convite, eu já tinha me contentado com a vida que eu tava, com a rotina que eu tava, trabalhando demais. Aí, quando eu recebi o convite, eu não acreditei não. Falei: 'é caô, é mentira'", disse aos colegas.

Após ser questionada por Baronesa, mão do cantor MC Gui, sobre qual era sua profissão, a jovem respondeu: “Eu era mecânica de carros, trabalhava com o meu namorado, de madrugada. A gente ia embora 8 horas da manhã”.

Bia Miranda também comentou com os participantes do paiol sua situação com o jogador Adriano Imperador, com quem viveu um affair que a fez ficar mais conhecida na internet.