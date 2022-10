A Fazenda 14: “Chamar ela de doutora é uma vergonha”, dispara Tati Zaqui

Tati detona Deolane Bezerra em sua participação na Live do Eliminado

CARAS Digital Publicado em 15/10/2022, às 00h16

A cantora Tati Zaqui, última eliminada de A Fazenda 14, participou da Live do Eliminado nesta sexta-feira (14), quadro apresentado por Lucas Maciel.

No momento, a funkeira abriu seu coração sobre sua participação dentro do reality show rural, contou sobre seu relacionamento com Thomaz Costa e admitiu que está disposta a conhecer melhor o ator fora do programa.

Ao comentar sobre a estratégia do grupo B que a levou para fora de A Fazenda 14, Tati assumiu que não se arrepende da escolha de ir para a roça, mas disse: "Se eu pudesse escolher, estaria lá dentro ainda". A cantora contou que o plano não era para ser visto como arrogância pelo público do reality show, pois foi apenas uma estratégia do grupo B.

Ao comentar sobre os outros participantes, Tati chamou Bia Miranda de imatura. "Ela é muito mal-educada, é muito arrogante. Ela não quer fazer as tarefas, não gosta da roupa que chega para ela. É uma pessoa que está sempre com a cara fechada e não dá abertura nenhuma para a gente se aproximar dela", disse a ex-peoa.

Na hora da brincadeira “Peão ao Alvo”, a funkeira detonou Deolane Bezerra no momento que jogava dardos em sua foto. “Machista por ter me chamado de todos os nomes que ela me chamou, falsa moralista também. Acho que chamar ela de doutora é uma vergonha para todos os advogados, ela não sabe nem falar”, explicou Tati.

Por fim, Tati declarou sua torcida para o amigo Pelé Milflows.

Confira o momento:

"Machista, falsa moralista, chamar ela de doutora é uma vergonha!" 💥 #LiveDoEliminadopic.twitter.com/oD0W6lwi4q — A Fazenda (@afazendarecord) October 15, 2022

As coisas não vão boas nem no amor e nem no jogo para Thomaz Costa. Após a saída de sua parceira na eliminação desta quinta-feira (13), o ator vem chorando constantemente dentro do reality show.

Na manhã desta sexta-feira, Thomaz desabafou para Kerline Cardoso e Alex Gallete: “Tudo agora fica lembrando ela, porque a gente fazia tudo junto”, comentou o ex-Carrossel.