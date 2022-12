Verão: 5 leituras que são a cara da estação

Aproveite os dias quentes com histórias incríveis que são a cara da estação

O verão começou e se você gosta de curtir essa época do ano com sol e muitos livros, que tal apostar em leituras que são a cara da estação? Nós selecionamos 5 histórias incríveis que tem tudo a ver com o verão para você adicionar à sua lista de leitura dos dias mais quentes. Curta um dia de praia ou piscina, tire um momento para si e viaje em histórias incríveis que só os livros poderão te proporcionar. Confira nossa lista: 1. Malibu Renasce: https://amzn.to/3HYQYQj

Reprodução/Amazon

A família Riva celebra anualmente uma festa para comemorar o fim do verão, mas a edição de 1983 promete. Ambientado em Malibu, cidade litorânea da Califórnia, esse grande sucesso de Taylor Jenkins Reid faz paralelos entre o passado e o presente para contar a história dramática da família da super estrela da música, Mick Riva, e todas as consequências que a fama trouxe para eles. Agora que todos os filhos estão grandes, eles precisam lidar com seus problemas de vida adulta em uma festa totalmente fora do controle. É uma super aposta para quem ama histórias intensas, mas que ainda querem aquele ambiente confortável praiano. 2. Leitura de verão: https://amzn.to/3veBq3n

Reprodução/Amazon

Augustus Everett é um aclamado autor de ficção literária conhecido por matar todos os seus personagens. January Andrews é escritora de romances best-sellers que sempre cria seus "felizes para sempre". Embora muito opostos, no verão os dois encontram a coincidência de viverem em casa de praia vizinhas durante três. Falidos e paralisados por um bloqueio criativo, os dois decidem sair de sua zona de conforto para escrever histórias diferentes: Augustus irá escrever um romance com final feliz e January vai escrever o próximo clássico da literatura. Acompanhe esses dois em sua aventura criativa e aprenda muito com sua jornada incrível. 3. Amor & Gelato: https://amzn.to/3FTsGob

Reprodução/Amazon

Após a morte de sua mãe, Lina fica com a missão de cumprir seu último pedido: ir até a Itália para conhecer seu pai. É assim que do dia para noite ela se vê em Toscana com um homem que ela nunca tinha ouvido falar. E apesar da beleza, história e comidas maravilhosas da cidade, Lina mal via a hora de ir embora. Contudo, ao encontrar um antigo diário de sua mãe, ela embarca em uma misteriosa história de amor que pode explicar um pouco mais sobre sua origem. E como se esse turbilhão de emoções não bastasse, Lina conhece Ren e Thomas, dois meninos que irão mexer ainda mais com seu coração. 4. A Filha Perdida: https://amzn.to/3WIySpR

Reprodução/Amazon

Após criar suas filhas, que agora estão crescidas e morando com o pai no Canadá, Leda decide tirar suas merecidas férias no litoral sul da Itália. Logo nos primeiros dias, ela conhece Nina e sua pequena filha, Elena, e fica obcecada por ambas. Sua proximidade com a jovem mãe faz com que Leda desencadeie várias lembranças de sua própria vida, trazendo a tona segredos que ela nunca conseguiu revelar a ninguém. 5. Box Trilogia Verão: https://amzn.to/3Wr9y8f

Reprodução/Amazon