Verão: 10 protetores solares para garantir no dia a dia

Confira opções incríveis de protetores faciais para utilizar na época mais quente do ano

O verão finalmente chegou, e utilizar protetor solar diariamente torna-se ainda mais importante, não é mesmo? Pensando nisso, preparamos uma lista com 10 opções de protetores faciais que vão fazer toda a diferença na sua pele - e na sua rotina de cuidados, é claro!

Confira nossa seleção e escolha seus itens favoritos para o dia a dia:

1. Kit Nivea Sun, FPS50 + FPS70: https://amzn.to/48bG0Bg

Descrição do produto: sistema de filtro de alta proteção | Previne o envelhecimento da pele | Fórmula livre de óleos | Enriquecida com pantenol, ativo que promove hidratação prolongada.

2. Protetor Anthelios Hydraox, FPS60, La Roche-Posay: https://amzn.to/3vbA5h8

Descrição do produto: textura fluída e ultraleve | Toque seco | Anti-idade | Acabamento invisível | Resistente à água e ao suor | Complexo antioxidante | Tecnologia Nelock.

3. Protetor Sun Fresh Facial, FPS70, Neutrogena: https://amzn.to/3vejklq

Descrição do produto: tecnologia exclusiva Heliplex XP | Forma um escudo ultraleve na pele | Possui antioxidantes que previnem os danos causados pelo sol.

4. Protetor Sec Oc, FPS60, Episol: https://amzn.to/4atvg2Z

Descrição do produto: indicado para peles oleosas | Tecnologia Skin Self Control | Ativos que agem diretamente na glândula sebácea | Controle de oleosidade por até 12 horas | Redução dos poros | Sensação de pele limpa | Toque seco | Efeito matificante.

5. Fotoprotector Fusion Water, FPS60, Isdin: https://amzn.to/4awFhwj

Descrição do produto: efeito matte | Textura fluida ultraleve | Reduz até 65% da oleosidade da pele em até 2 horas.

6. Protetor Minesol FPS70, Neostrata: https://amzn.to/4aCNSOa

Descrição do produto: dupla ação antioleosidade | Diminui o brilho | Garante sensação de toque seco o dia todo | Não obstrui os poros.

7. Photoage Water, FPS50, Dermage: https://amzn.to/3vfhUHq

Descrição do produto: cobertura imperceptível | Toque seco | Rápida absorção | Indicado para peles sensíveis.

8. Protetor Oil Control, FPS60, Eucerin: https://amzn.to/47bSlV2

Descrição do produto: Advanced Spectral Technology | Sistema de filtros UVA/UVB fotoestáveis e proteção biológica das células | Antioxidantes protegem as camadas profundas da pele | Renova mecanismos de defesa naturais | Toque seco e nada oleoso.

9. Protetor solar Toque Seco, FPS50, Sallve: https://amzn.to/4awKNir

Descrição do produto: toque seco | Multi defesa contra radiação solar, danos da luz azul, infravermelho e poluição | Antioxidante | Ajuda a preservar o colágeno da pele | Niacinamida ajuda no controle da oleosidade.

10. Protetor Solar Expertise, FPS60, L’Oréal Paris: https://amzn.to/4atvze9

Descrição do produto: desenvolvido para peles oleosas | Ácido salicílico na fórmula garante sensação de pele limpa e protegida por até 12 horas | Efeito matte | Uniformiza a pele com cobertura de base | Disfarça imperfeições do rosto.

