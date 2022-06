Skincare anti-idade: 6 produtos para incluir na rotina de beleza

Selecionamos 6 produtos incríveis que vão te ajudar a reduzir rugas e linhas de expressão

CARAS Digital Publicado em 20/06/2022, às 15h00

Se você possui pele madura e deseja ter uma cútis mais firme, iluminada, hidratada e uniforme, está no lugar certo! Para te ajudar nessa missão, preparamos uma lista com 6 produtos anti-idade que vão te ajudar a reduzir rugas, linhas de expressão e outros sinais do envelhecimento. Dá uma olhada:

1. Sérum Anti-Idade 30 ml, Glycare: https://amzn.to/2RTsyjW

Além de promover renovação celular e a redução de rugas e linhas finas, esse sérum da Glycare uniformiza o tom da pele, controla a oleosidade e reduz os poros aparentes.

2. Protetor Solar Facial FPS 60 50g, L'Oréal Paris: https://amzn.to/3fZ1N5B

Com uma fórmula oil free e FPS 60, esse protetor solar incrível da L'Oréal Paris protege, hidrata, previne o surgimento de rugas e manchas solares.

3. Creme Facial Antissinais, Nivea: https://amzn.to/3fEQsZc

Com uma textura leve e de rápida absorção, o Creme Facial Antissinais da Nivea é rico em vitamina E, protege a pele contra raios UVA e UVB, possui ação firmadora e reduz linhas de expressão.

4. Creme Anti-Idade 60g, Cicatricure: https://amzn.to/3yRMjsA

Indicado para o rosto, pescoço e colo, o Creme Anti-Idade da Cicatricure reduz rugas profundas, reafirma a pele, ajuda a recuperar a elasticidade e garante resultados a partir da primeira aplicação.

5. Sérum Anti-Idade La Roche-Posay Salicyli C10 30ml: https://amzn.to/3p9LIOp

Com vitamina C pura em sua fórmula, esse sérum possui ação antioxidante, calmante, reduz a oleosidade, os poros, corrige rugas e linhas de expressão, uniformiza o tom e melhora a textura da pele.

6. Talika bio enzymes mask anti aging - máscara facial: https://amzn.to/3i87n8h

Além de hidratar intensamente e iluminar a pele, essa máscara facial suaviza, preenche e previne o envelhecimento precoce.

Vale lembrar que os preços e a quantidade disponível dos produtos condizem com os preços do site da Amazon. Além disso, assinantes Amazon Prime recebem os produtos com mais rapidez e frete grátis, e a CARAS Digital pode ganhar uma parcela das vendas ou outro tipo de compensação pelos links nesta página.

