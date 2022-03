Skincare: 6 produtos para peles sensíveis

Para manter a saúde e a hidratação de peles mais sensíveis, seguir uma rotina de skincare com produtos adequados é um passo essencial. Pensando nisso, preparamos uma lista com 6 produtinhos incríveis, com ativos hidratantes e calmantes, que prometem te conquistar! Dá uma olhada:

1. Toleriane Ultra Dermallergo Sérum La Roche Posay: https://amzn.to/3rrCoGT

Com uma fórmula única, esse produtinho da La Roche Posay é um soro diário que hidrata, acalma e protege a pele sensível ou alérgica. Além disso, ele proporciona uma deliciosa sensação de conforto na pele.