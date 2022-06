Sérum facial: 6 modelos para incluir no seu skincare

Com uma textura super levinha, os séruns faciais são fluidos concentrados em diversos princípios ativos, que penetram na pele com mais facilidade do que os hidratantes. Pensando nisso, separamos 6 modelos de sérum que você precisa testar no dia a dia, e a melhor parte é que alguns deles estão em oferta no site da Amazon. Aproveite:

1. Sérum Facial Vitamina C 10, Tracta - https://amzn.to/3cETt91

Quer investir em um produto com vitamina C? Então, este é para você! Ele é anti-rugas, possui efeito clareador, conta com ação antioxidante, deixa a pele mais uniforme e oferece hidratação por até 24 horas.