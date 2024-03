Semana do Consumidor: aproveite as últimas horas para garantir itens em oferta

Confira eletrônicos, livros, beleza e muitos outros produtos em oferta na Amazon

A Semana do Consumidor está chegando ao fim, mas ainda dá tempo de garantir itens incríveis por ótimos preços! Pensando nisso, preparamos uma lista com 15 ofertas imperdíveis de produtos de qualidade. E tem de tudo: eletrônicos, livros, produtos de beleza, para casa e muito mais!

Confira e escolha suas ofertas favoritas:

1. Echo Dot 5ª geração: https://amzn.to/4cocXNF

Com uma experiência sonora incrível, o Echo Dot reproduz suas músicas e podcasts de diversos canais de streaming - como Amazon Music, Apple Music, Spotify, entre outros - ou por Bluetooth em todos os ambientes da sua casa. Com Alexa integrada, pode ser conectado com outros dispositivos inteligentes para uma rotina mais prática e, além disso, a assistente de voz realiza funções como dizer a previsão do tempo, definir timers, responder perguntas e muito mais.

2. Fire TV Stick Lite: https://amzn.to/4cnmBji

Aproveite para acessar canais de streaming rápidos e em full HD. Com o novo controle remoto Lite por voz com Alexa, você pode buscar e iniciar conteúdos no Prime Video, Netflix, YouTube e diversos canais. Além disso, poderá acessar conteúdos gratuitos da TV ao vivo, ouvir músicas e muito mais.

3. MacBook Air, Apple: https://amzn.to/4cjuGFS

Extremamente portátil, versátil e rápido, esse notebook possui uma linda tela retina de 13 polegadas, tecnologia silenciosa sem ventoinha, design fino e bateria que dura o dia todo. Conta com a potência do processador M1 da Apple para um enorme avanço no desempenho da CPU, GPU e aprendizagem automática.

4. iPhone 14 Plus, 128GB, Apple: https://amzn.to/43kMhZO

Com tela Super Retina CDR de 6,7 polegadas, essa versão do iPhone 14 plus possui 128GB de armazenamento, sistema de câmera avançado para fotos melhores em qualquer luz, Modo Cinema em 4K Dolby Vision, Modo Ação para vídeos em movimento com mais estabilidade e tecnologia de segurança com detecção de acidente.

5. Kit Judith McNaught: https://amzn.to/43qSzqT

Nos marcantes romances de Judith McNaught, Victoria, Alex e Elizabeth tem algo em comum: as três mulheres de personalidade forte têm suas vidas viradas de cabeça para baixo com a chegada de um novo - ou primeiro – amor. Ambientados na época vitoriana, Victoria luta para se acostumar com seu novo lugar na corte inglesa, Alex sabe que deve ajudar nas economias de sua família e Elizabeth precisa perder sua ingenuidade ao escolher entre a razão e o coração.

6. Masque Thérapiste, Kérastase: https://amzn.to/3PmAoNp

Uma máscara de tratamento e reconstrução para cabelos extremamente danificados e submetidos a muitos processos químicos. Conta com tecnologia de fibra KAP + Sève de Réssurrection, um inovador complexo que age na reparação profunda da fibra capilar, recuperando a sua força e elasticidade.

7. Umidificador de ar e luminária, WAP: https://amzn.to/49WrAWN

Silencioso e perfeito para uma noite tranquila, esse umidificador conta com um bico direcional, que guia a névoa para o local mais desejado, um exclusivo compartimento para aromas, reservatório de 4 litros para até 12 horas de bem-estar e uso contínuo. Além disso, funciona como luminária.

8. Aspirador de pó robô, WAP: https://amzn.to/49T9chm

Ideal para uma limpeza completa no ambiente, esse aspirador de pó robô possui dupla filtragem com filtro HEPA, que retém ácaros e bactérias e devolve o ar mais puro para o ambiente. Com capacidade do recipiente de 300ml, possui bateria recarregável e sistema de autorrecarga, sensores antiqueda (mapeando e identificando obstáculos e degraus) e escova giratória que facilita a limpeza dos cantos.

9. Kindle, 11ª geração: https://amzn.to/3IEN3HR

O Kindle mais leve e compacto possui tela antirreflexo de 300ppi, para textos e imagens nítidos. Com iluminação embutida ajustável e modo noturno, permite que você leia quando e onde desejar. Possui armazenamento de 16GB para você guardar milhares de livros em sua biblioteca virtual, e uma única recarga dura até 6 semanas.

10. Cafeteira espresso automática, Philips Walita: https://amzn.to/48U4wGQ

Essa cafeteira automática conta com 12 níveis de moagem, com moinhos 100% de cerâmica para máxima durabilidade e precisão. São três ajustes para a intensidade do aroma (suave, média e forte), três ajustes para quantidade de bebida (pequena, média e grande), painel touch e intuitivo com o display My Coffee Choice, 15 bars de pressão e duas variedades de café (espresso e americano, além da opção de vaporizador de leite).

11. Headphone Bluetooth, Aiwa: https://amzn.to/43m4Uwt

Este headphone incrível possui tecnologia ANC (de cancelamento ativo de ruído), para você bloquear sons indesejados no ambiente, som de alta qualidade, bateria de longa duração (com até 28 horas de uso contínuo), conexão Bluetooth 5.1, integração com assistentes de voz e design ajustável e dobrável.

12. Mixer 3 em 1, Black+Decker: https://amzn.to/4cnnfNK

Portátil, ergonômico e fácil de manusear, esse mini processador conta com um mixer de quatro lâminas diferentes e duas velocidades (normal e turbo), permitindo a versatilidade necessária para o preparo de diversos alimentos com precisão. Acompanha acessórios como um mini processador, um copo medidor de 400ml e batedor de claras.

13. Travel System, Safety First: https://amzn.to/3PrcOPH

Este conjunto completo conta com um carrinho de alumínio com três rodas e assento reversível que se transforma em moisés. Além disso, permite quatro posições, encosto ajustável, giro 360° com trava de movimento na roda dianteira, cesto de compras e cinto de segurança com 5 pontos. Acompanha o bebê conforto One Safe, com proteção contra impactos laterais, almofada de cabeça acolchoada e reposicionável e muito mais.

14. Interruptor touch Smart, intelbras: https://amzn.to/3TG0AoD

Controle a intensidade da luz pelo smartphone ou comando de voz (Alexa e Google Assistente). Esse interruptor conta com teclas touch sensíveis ao toque, LED indicador e é feito com vidro temperado de 4mm, resistente à riscos e plástico anti-chamas.

15. Panela de pressão multifuncional, Britânia: https://amzn.to/3TFw3Yd

Essa panela de pressão multifuncional vai tornar a sua cozinha muito mais completa e prática! Ela tem capacidade de 3 litros, prática para receitas e tamanho família. Conta com 8 sistemas de segurança e 9 funções de cozimento, oferecendo mais segurança, e seu acabamento em inox proporciona maior resistência e durabilidade.

Vale lembrar que os preços e quantidade disponível dos produtos condizem com os da data da publicação deste post.

