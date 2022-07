Self care: 5 produtos hidratantes para a hora do banho

Você sabia que a etapa de hidratação da sua pele pode começar na hora do banho? Para isso, alguns produtinhos como óleos, hidratantes específicos e loções de limpeza podem ajudar. Pensando nisso, preparamos uma lista com 5 opções incríveis que prometem te conquistar desde o primeiro uso! Dá uma olhada:

1. NIVEA Hidratante para Banho Soft Milk: https://amzn.to/3bakCUM

Com textura cremosa, rápida absorção e fórmula enriquecida com manteiga de karité, o NIVEA Hidratante para Banho Soft Milk absorve facilmente na pele molhada, conta com ação desodorante, promove maciez e garante hidratação intensa.