Secador, caixa de som, protetor solar e mais: 10 itens que não podem faltar no seu carnaval

O carnaval está chegando e, se você está se preparando para curtir os dias de folia, não pode perder essa lista! Selecionamos 10 itens que não podem faltar na sua mala para você comemorar com muito conforto e segurança. Tem de tudo: secador, caixa de som, protetor solar e muito mais!

Confira itens indispensáveis para o carnaval e garanta os seus:

1. Kit prancha, escova e secador, Philco: https://amzn.to/3unXL1P

Esse kit conta com três itens que vão tornar a sua produção mais prática: uma escova secadora (que alisa, modela e seca e possui duas velocidades); uma prancha (que possui placas com revestimento cerâmico, cordão giratório 360° e temperatura máxima de 230°C); e cacheador (com tubo modelador de 32mm e luz indicadora de funcionamento).