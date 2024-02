Saldão do cliente: 10 produtos de beleza em oferta na Amazon

Máscara capilar, perfume, protetor solar e muitos outros itens para você garantir na sua rotina de cuidados

Que tal garantir novos produtos de beleza incríveis para a sua rotina - e por ótimos preços? Para te ajudar nessa missão, preparamos uma lista com 10 produtos de autocuidado que estão em oferta no Saldão do Cliente da Amazon. E tem de tudo: máscara capilar, secador, perfume, protetor solar, depilador e muito mais!

Confira nossa lista e escolha seus itens de beleza favoritos:

1. Máscara Curl Manifesto, Kérastase: https://amzn.to/3w84ayq

Indicada para cabelos cacheados ou crespos, essa máscara possui mel de manuka, glicerina e ceramida em sua fórmula. Ela nutre e hidrata profundamente, além de garantir mais força e definição dos fios.

Reprodução/Amazon

2. Shampoo Absolut Repair Molecular, L’Oréal Professionnel: https://amzn.to/3OuDsX8

Graças à sua fórmula enriquecida com peptídeos, esse shampoo repara danos causados às madeixas, injetando componentes essenciais na fibra para reconstruir a estrutura molecular do cabelo e restaurar sua força e flexibilidade.

Reprodução/Amazon

3. Secador Titanium, Taiff: https://amzn.to/49ehErr

Com potência de 2100W, esse secador tem botão para jato de ar frio, que fixa os penteados e diminui o frizz, íons negativos, que selam as cutículas e deixam os cabelos mais macios e sedosos, tampa traseira removível e cabo de 3 metros para maior mobilidade.

Reprodução/Amazon

4. Perfume La Vie Est Belle Iris Absolu, Lancôme: https://amzn.to/3SFPHTo

Criado com os ingredientes mais nobres da perfumaria francesa, esse item foi criado com alta dose da flor Iris Pallida. É marcante e vibrante, e completado com notas de patchouli, baunilha e notas modernas de figo e groselha.

Reprodução/Amazon

5. Condicionador Acidic Bonding Concentrate, Redken: https://amzn.to/3Os3EBQ

Enriquecido com um sistema de reparação concentrado, desenvolvido para cabelos secos e danificados, esse condicionador oferece reparação, força, condicionamento intenso e proteção contra o desbotamento da cor do cabelo, além de ajudar a equilibrar o pH das madeixas.

Reprodução/Amazon

6. Prancha Ultra Liss, Mallory: https://amzn.to/49icN8a

Faça penteados modernos, com praticidade e eficiência. Essa prancha possui sistema PTC, placas de cerâmica ionizada e cabo elétrico de 1,65m.

Reprodução/Amazon

7. Protetor solar com cor Capital Soleil, FPS 60, Vichy: https://amzn.to/49gbUwL

Esse protetor solar anti-manchas possui alta cobertura, além de FPS 60, protegendo contra os efeitos dos raios UVA e UVB. Com vitamina B3 e ácido tranexâmico em sua fórmula, ajuda a reduzir manchas, previne hiperpigmentação, possui toque seco e uniformiza a pele.

Reprodução/Amazon

8. Ultrafoundation, Kryolan: https://amzn.to/48VWUEz

Com textura em creme, essa base possui acabamento úmido, além de ingredientes avançados para as mais exigentes expectativas de maquiagem.

Reprodução/Amazon

9. Depilador elétrico Satinelle Essential, Philips: https://amzn.to/4bko8q2

Esse depilador elétrico remove os pêlos pela raiz, sem puxar ou irritar a pele. Possui duas velocidades, luz opti-light embutida no aparelho e cabeça de depilação lavável.

Reprodução/Amazon

10. Sérum Coconut Milk, OGX: https://amzn.to/3SHutEF

Com óleo de coco e proteínas da seda, esse sérum promove nutrição e hidratação dos cabelos sem pesar. Ele cria uma camada protetora ao redor dos fios, deixando-os prontos para que você finalize do jeito que desejar.

Reprodução/Amazon

