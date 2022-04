Rotina relaxante: 6 itens incríveis para o seu bebê

Conjunto de massagem, sabonete líquido e outros itens para uma rotina relaxante e confortável para os pequenos

CARAS Digital Publicado em 11/04/2022, às 19h00

Que tal deixar a rotina dos pequenos ainda mais confortável e relaxante? Para te ajudar nessa missão, preparamos uma lista com 6 produtos incríveis que vão fazer a diferença no dia a dia do seu bebê. E tem de tudo: conjunto de massagem, sabonete líquido, loção corporal relaxante e muuito mais! Confira: 1. Fisher-Price, Conjunto de Massagem Coelhinho: https://amzn.to/3jpmr0G Perfeito para bebês recém-nascidos, esse conjunto da Fisher Price acompanha um tapete com tema de coelhinho, almofada meia lua, guia de massagem, livro enrugadinho macio e mordedor de cenoura.

2. Loção Corporal Hidratação Relaxante Dove Baby: https://amzn.to/3KwrxEt Desenvolvida com uma fragrância calmante para ajudar o bebê a relaxar antes de dormir, essa loção corporal da Dove Baby é hipoalergênica e garante 24 horas de hidratação.

3. Fisher-Price, Lontra Doces Sonhos: https://amzn.to/37AiQu4 Com textura macia e aconchegante, a barriguinha da lontra move-se para cima e para baixo em um ritmo que imita a respiração, para ajudar a tranquilizar o bebê. Além disso, conta com até 30 minutos de música relaxante, sons, luzes suaves e onze descobertas sensoriais para estimular os sentidos da visão, audição e tato do bebê.

4. Sabonete Líquido Hora do Sono, Johnson's Baby: https://amzn.to/3E29u6w Formulado com a exclusiva essência natural calm, o sabonete líquido Hora do Sono conta com cheirinho suave, proporciona limpeza delicada e oferece uma agradável sensação de relaxamento.

5. Fisher-Price, Cadeirinha Diversão no Arco-íris: https://amzn.to/3JvhUV8 Com barra removível com três brinquedos e encosto reclinável, essa cadeirinha da Fisher-Price possui vibrações super relaxantes que ajudam a acalmar o bebê. Além disso, acompanha o crescimento da criança.

6. Natura, Mamãe e Bebê Colônia Relaxante: https://amzn.to/3E55Usw Formulada com 96% de ingredientes naturais, essa colônia da Natura não agride a pele delicada do bebê e conta com uma fragrância super suave que proporciona um sono tranquilo e relaxante.

