Rotina de Cuidados: 4 formas de reforçar o ácido hialurônico

Confira 4 produtos que vão te ajudar a reforçar o ácido hialurônico na rotina de cuidados

26/09/2022

O ácido hialurônico é uma molécula que possui como principal função a retenção de água. Ele pode trazer benefícios como a hidratação, o estímulo de colágeno, a elasticidade, sustentação e também a regeneração. Naturalmente produzido pelo nosso organismo, a tendência é que sua produção diminua com o passar dos anos. Considerado a 'chave' para a juventude, ele também fortalece os olhos, a pele e a imunidade. Além disso, é um poderoso aliado no combate à flacidez, à aspereza e à falta de brilho da pele. Já nos cabelos, o ácido hialurônico atua como um regenerativo antioxidante e preenchedor. Ele é um excelente hidratante, por isso, é bom para cabelos ressecados, secos e com frizz. Após a sua aplicação, temos como resultado um cabelo mais saudável e hidratado, fios mais leves e resistentes, com menos frizz e pontas duplas. Produtos com este ativo são indicados para fios fragilizados por excesso de química, alisamento, descoloração, uso de secadores e chapinhas e agressores externos (sol, umidade, cloro etc). Ou seja, cabelos que precisam de reposição de água. Pensando nisso, listamos 4 produtos incríveis que vão te ajudar a reforçar o ácido hialurônico na rotina de cuidados de uma maneira correta e eficiente. Dá uma olhada e não deixe de garantir os seus favoritos: 1. Renova Be Whey Protein + Ácido Hialurônico 1 Pote - Baunilha: https://amzn.to/3BM44Mn Enriquecido com ácido hialurônico e com um sabor deliciosos de baunilha, O Whey Protein + Ácido Hialurônico da Renova Be pode ser consumido no pós-treino como uma estratégia de recuperação muscular após atividade física ou até mesmo como complemento proteico na dieta.

2. Creme de Tratamento Novex Hialurônico PowerMax - Harmonização Capilar: https://amzn.to/3fiE0AL Com ação ultraprofunda, o Creme de Tratamento Novex Hialurônico PowerMax conta com tecnologia avançada para penetrar no interior da fibra e reconstruir toda estrutura do fio. Além de hidratar intensamente e fortalecer o cabelo, o produto garante madeixas mais luminosas e revitalizadas.

3. Up Lips Gloss Hialurônico: https://amzn.to/3Sb1zKm Multifuncional, o Up Lips Gloss conta com propriedades hidratantes e estimulantes de colágeno. Além disso, seus componentes especiais ativam a circulação sanguínea na região labial, dilatando levemente os vasos sanguíneos, o que proporciona uma aparência de lábios mais volumosos e preenchidos. Hipoalergênico, o produto promete 24 horas de hidratação.

4. Renova Be Colágeno + Ácido Hialurônico: https://amzn.to/3Cai3wD Super eficaz, o Colágeno + Ácido Hialurônico da Renova Be é uma boa forma de repor a falta de colágeno no corpo — que pode ser evidenciada na pele, no cabelo e nas unhas. Este produto é composto por peptídeos bioativos de colágeno hidrolisado e, além disso, possui ácido hialurônico, dando maior firmeza e textura homogênea à pele, reduzindo as rugas e linhas de expressão, além de prevenir o envelhecimento.

