Protetores térmicos: saiba a importância do produto na sua rotina de cuidados com o cabelo

Desenvolvido para lhe oferecer a finalização perfeita, o leave-in da L'Oreal Professionnel Paris lhe fornece um resultado duradouro por até 4 dias, com suavidade prolongada e 96 horas anti-frizz, mesmo em ambientes com até 80% de umidade. Ele é perfeito para proteger seus fios contra o calor e lhe garantir um resultado duradouro.

E para te ajudar a encontrar produtos ótimos, a hair stylist Gue Oliveira listou 5 produtos incríveis para você testar. Segundo ela, "Toda fonte de calor é prejudicial ao cabelo, então é imprescindível que use protetor térmico sempre, assim como no rosto e corpo , nosso cabelo também precisa de uma proteção contra fontes de calor, sejam elas naturais ou não."

Leave-in com blend de Ácido Hialurônico, Monoi Oil, Blend de Aminoácidos, Pantenol e Óleo de Coco - a combinação perfeita para impedir a ação danosa do calor nos fios. O produto promove o brilho intenso, toque macio e proteção contra agressões externas.

4. Spray ativador de cachos e protetor térmico: https://amzn.to/3RevMrl

Spray de modelagem que além de proteger os fios contra o calor, ele ajuda na definição de cachos, que duram por até 24 horas com a aplicação do produto. Ele ajuda a fixar as curvas e reforçar o brilho natural do cabelo.