Protetor solar infantil: 6 opções para proteger a pele dos pequenos

Confira 6 protetores solares infantis que não podem faltar na rotina de verão das crianças

O protetor solar infantil faz toda a diferença na rotina dos pequenos, ainda mais no verão. Pensando nisso, preparamos uma lista com 6 opções incríveis que vão proteger a pele delicada das crianças e evitar todos os danos causados pelos raios solares. Dá uma olhada:

1. Protetor Solar Infantil FPS 50+, Mustela Solares: https://amzn.to/3EPeLND

Com alto fator de proteção e textura leve, o protetor solar infantil da Mustela pode ser aplicado no corpo e no rosto, é fácil de espalhar e super resistente à água. Além disso, reforça a barreira cutânea e preserva a riqueza celular da pele das crianças.

2. Protetor Solar Praia e Piscina Sundown Kids FPS 60: https://amzn.to/3zhT8Ew

Formulado com ativos de soja e camomila, que ajudam a minimizar o risco de alergias na pele sensível e delicada das crianças, esse protetor incrível mantém o mesmo nível de proteção até o momento de reaplicar e garante 6 horas de resistência.

3. Protetor Solar NIVEA SUN Kids Sensitive FPS 60: https://amzn.to/331ZUCo

Com alta proteção contra os raios UVA e UVB, esse protetor solar infantil da NIVEA é super resistente à água e possui uma fórmula especial para minimizar o surgimento de alergias na pele dos pequenos.

4. Protetor Solar Kids FPS 70, Cenoura e Bronze: https://amzn.to/3zj4mIW

Enriquecido com ativos de cenoura e vitamina E, o Protetor Solar Kids da Cenoura e Bronze preserva o colágeno, não irrita os olhos, é resistente à água e protege as camadas mais profundas da pele.

5. Protetor Solar Kids FPS 60 NIVEA: https://amzn.to/3qGveic

Com embalagem prática, esse protetor solar da NIVEA foi formulado especialmente para a pele delicada das crianças. Com alto fator de proteção, ele é super resistente à água do mar e da piscina.

6. Anthelios Dermo-pediatrics FPS 60 La Roche-Posay Infantil: https://amzn.to/3qQhLV8

Enriquecido com a água termal da La Roche-Posay em sua fórmula, além de proteger a pele dos pequenos contra os raios solares, o Anthelios Dermo-pediatrics conta com propriedades suavizantes e possui teor reduzido de filtros químicos.

Vale lembrar que os preços e quantidade disponível dos produtos condizem com os da data da publicação deste post. Além disso, assinantes Amazon Prime recebem os produtos com mais rapidez e frete grátis, e a CARAS Digital pode ganhar uma parcela das vendas ou outro tipo de compensação pelos links nesta página.

