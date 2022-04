Praticidade na limpeza: 6 aspiradores de pó que vão facilitar a sua vida

Nada melhor do que ter mais praticidade e eficiência na hora da limpeza, não é mesmo? Pensando nisso, preparamos uma lista com 6 aspiradores de pó incríveis que vão te auxiliar na hora da faxina e facilitar a sua vida! Dá uma olhada e não deixe de garantir o seu modelo favorito:

1. Aspirador de Pó Multiclean PAS1300, Philco: https://amzn.to/3EBsskC

Com 1300W de potência e cordão de 5M que permite mais liberdade de uso, o Aspirador de Pó Multiclean PAS1300 da Philco possui reservatório lavável com capacidade para 650ml e conta com filtro HEPA, que filtra até 99% das impurezas do ar. Prático e versátil, ele pode ser utilizado como vertical e portátil. Além disso, acompanha acessórios para pisos e carpetes e bocal para limpeza de cantos e frestas. Legal, né?