Pós-férias: confira dicas valiosas para recuperar seu cabelo

Se o seu cabelo está pedindo por ajuda após as viagens de fim de ano, saiba que ele tem salvação! É normal que após a exposição ao cloro, água salgada e raios UV - o que é muito comum no verão - o cabelo sofra com a danificação da fibra capilar.

O médico tricologista Dr. João Gabriel Nunes reforça a afirmação dizendo que, em casos extremos, o ressecamento dos fios pode causar o rompimento e a quebra. “O cabelo é formado por cutículas, que quando saudáveis, ficam fechadas. Quando estão expostas a ações externas, as cutículas se abrem, deixando o cabelo com aspecto espigado, áspero e com frizz”, explica o tricologista.

Para recuperar o seu cabelo após as viagens de verão, o Dr. João Gabriel recomenda ficar longe de modeladores e outras fontes de calor - como a chapinha, secadores e babyliss - e reforça o uso de leave-ins e finalizadores em sua rotina capilar para proteger os fios contra as agressões. Ele também recomenda o abuso da hidratação para repor a água perdida.

E se você está procurando por dicas para recuperar os fios após os longos dias de verão, nós selecionamos 10 produtos incríveis para você testar! Veja só:

1. Kit Shampoo + Condicionador 300Ml Super Babosão, Novex: https://amzn.to/3ZlbfWK