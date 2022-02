Momento relax: 8 itens que vão te ajudar a criar um espaço zen em casa

Difusor de aromas, disco, jardim zen e outros itens para quem deseja relaxar

CARAS Digital Publicado em 16/02/2022, às 15h53 - Atualizado às 15h55

Que tal dar uma pausa na rotina e aproveitar um momento relax? Para te ajudar nessa missão, preparamos uma lista com 8 itens incríveis que vão te ajudar a relaxar e a criar um cantinho zen na sua casa. E o melhor é que tem de tudo: almofada massageadora, disco de vinil, difusor de aromas, travesseiro calmante e muuito mais.

Dá uma olhada:

1. Relax [Disco de Vinil]: https://amzn.to/3cZPF3U

Você sabia que o tipo certo de música clássica pode te ajudar a relaxar? Perfeito para o seu momento relax, esse vinil precisa entrar para a sua coleção de discos.

2. Difusor de aromas elétrico ultrassônico: https://amzn.to/322aEg0

Além de decorar o ambiente e funcionar como uma elegante luminária, esse difusor alivia a tensão e o estresse através da aromaterapia.

3. Loção hidratante relaxante, By Samia: https://amzn.to/3t6bAMv

Indicada para todos os tipos de pele, além de hidratar, essa loção da By Samia ajuda a relaxar o corpo e a mente.

4. Zen para distraídos: Princípios para viver melhor no mundo moderno: https://amzn.to/2RmkHKZ

Escrito por Monja Coen e Nilo Cruz, ‘Zen Para Distraídos’ apresenta ao leitor conceitos do budismo e outras técnicas que prometem melhorar o bem-estar e ajudar a viver de maneira zen no mundo moderno.

5. Capa protetora camomile, Nabeles: https://amzn.to/3BtDwPu

Feita com um um tecido que contém moléculas de camomila, essa capa protetora ajuda a garantir um sono incrível e proporcionar uma sensação de bem-estar.

6. Kit doTERRA com 3 óleos essenciais: https://amzn.to/3BuERFt

Esse kit acompanha 3 frascos de 5 ml dos óleos de lavender, lemon e peppermint. Além disso, inclui uma lista para você saber como usar cada óleo e garantir um dia mais relaxante.

7. Jardim Zen: https://amzn.to/3dNxde7

Além de ajudar a acalmar e combater o estresse do dia a dia, esse jardim zen é compacto e uma ótima escolha para decorar o ambiente.

8. Almofada encosto massageador: https://amzn.to/2Q5Fkue

Nada como uma boa massagem após um dia exaustivo, não é mesmo? Com infravermelho, essa almofada massageadora é perfeita para o pescoço e região lombar.

