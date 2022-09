Máscara facial: 5 opções para a rotina de skincare

Selecionamos 5 máscaras faciais que vão potencializar o seu skincare

23/09/2022

Que tal potencializar a sua rotina de skincare? Para te ajudar nessa missão, preparamos uma lista com 5 máscaras faciais incríveis que vão garantir uma pele mais bonita, saudável e bem cuidado. Dá uma olhada e não deixe de escolher a ideal para as suas necessidades: 1. Máscara Facial Purifying Boost, Neutrogena: https://amzn.to/3R8rocT Enriquecida com extrato de algas, a máscara facial Purifying Boost da Neutrogena purifica, suaviza e refresca a pele. Além disso, proporciona um detox facial em apenas 15 minutos.

2. Máscara Facial Argila Rosa, Pink Clay Mask, Océane: https://amzn.to/3SwMe6N

Garantindo uma limpeza profunda, essa máscara de argila rosa da Océane ajuda a controlar a oleosidade da pele, ilumina e garante hidratação.

3. Water Sleeping Mask - Máscara Facial Noturna, Dermage: https://amzn.to/3xN7flG

Formulada com ácido hialurônico, a Water Sleeping Mask é indicada para a pele seca, ressecada e para quem deseja efeito revigorante após um dia cansativo. Com ação tonificante, ela hidrata e revigora a pele facilmente.

4. Máscara Facial Tecido Skin Blueberry e Banana Sache, Ruby Rose: https://amzn.to/3DODRPY

Essa máscara facial de blueberry e banana da Ruby Rose conta com ação antioxidante e iluminadora. Além disso, promove uma esfoliação suave e elimina as células mortas da pele.

5. Watermelon Sleeping Mask, Océane: https://amzn.to/3R5XlT6

Formulada com extrato de melancia, a Watermelon Sleeping Mask da Océane possui ação adstringente e fórmula enriquecida com ácido hialurônico. Além de hidratar e nutrir, ela auxilia na produção do colágeno e rende 4 usos.

