Máscara capilar: 6 produtos para incluir na rotina de cuidados

As máscaras capilares são grandes aliadas na rotina de cuidados com os fios, não é mesmo? Práticas e eficazes, elas proporcionam um tratamento potente no cabelo. Pensando nisso, preparamos uma lista com 6 opções incríveis que vão te conquistar! Dá uma olhada:

1. Máscara Super Hidratante Morte Súbita, Lola Cosmetics: https://amzn.to/3HTo40P

Essa máscara incrível funciona como um tratamento semanal para cabelos ressecados e danificados. Além de deixar os fios mais macios e nutridos, ela promove brilho, suavidade e força.

2. Máscara Plástica Capilar, Inoar: https://amzn.to/3r666kT

Indicada para todos os tipos de cabelo, essa máscara da Inoar reduz a quebra e o frizz, sela e protege do calor, potencializa o brilho e facilita a escovação.

3. Máscara de Tratamento Pantene Bambu: https://amzn.to/3qeP0SI

Enriquecido com extrato de bambu, cafeína, óleo de rícino e pro-vitaminas, essa máscara incrível da Pantene proporciona nutrição intensiva e acelera o crescimento saudável dos fios.

4. Máscara Matizadora Capilar #todecacho Liberado Salon Line: https://amzn.to/3HVtJ6M

Indicada para cabelos loiros naturais, tingidos ou descoloridos, essa máscara matizadora da Salon Line elimina o tom amarelado dos fios, proporciona efeito platinado e garante maciez profunda.

5. Creme de Tratamento Preenchedor L'Oréal Paris Elseve Hidra Hialurônico: https://amzn.to/3qfU8WT

Rica em ácido hialurônico, esse creme de tratamento da L’Oréal Paris hidrata profundamente, suaviza e proporciona brilho intensivo.

6. Máscara de Tratamento Hope and Repair Óleo de Coco e Ylang Ylang: https://amzn.to/3GixfYm

Proporcionando reparação completa em cabelos danificados, essa máscara conta com uma fragrância deliciosa e hidrata profundamente os fios.

