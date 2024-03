Maquiagem, produtos para cabelo e mais: 12 produtos de beleza para garantir na rotina

Confira itens de beleza que vão fazer toda a diferença no dia a dia

Se você está procurando produtinhos incríveis para garantir na rotina de cuidados com a pele e cabelo, não pode perder essa lista! Selecionamos 12 itens que estão fazendo sucesso na Amazon e vão revolucionar o seu dia a dia. Tem de tudo: maquiagens, produtos para cabelo, cuidados com a pele e muito mais!

Confira produtos de beleza de sucesso na Amazon e escolha seus favoritos:

1. Palette multifuncional Luminous, Niina Secrets, Eudora: https://amzn.to/3PCYiUQ

Essa paleta traz quatro efeitos e texturas multidimensionais em um único lugar, que podem ser usados no rosto, olhos e corpo. Possui um iluminador com partículas ultra brilhantes, alta pigmentação e acabamento cintilante; dois blushes, um cor pêssego e outro cor rosa matte aveludado, com efeito saudável e alta fixação; e um bronzer fácil de esfumar, com efeito bronze suave e longa duração.

2. Shampoo + condicionador Glow Expert, Siàge, Eudora: https://amzn.to/3TREuj9

Os itens da linha Siàge contam com exclusiva tecnologia Affinité 4D, que detecta os danos do cabelo, tratando os fios até sua camada mais profunda, mesmo após o enxágue.

3. Óleo extraordinário, Elseve, L’Oréal Paris: https://amzn.to/4a77pFv

Ideal para todos os tipos de cabelo, esse óleo penetra as fibras capilares, tratando profundamente e garantindo brilho instantâneo. Além disso, possui ação anti frizz, protege contra agressões e hidrata até os fios mais secos.

4. Hidratante labial Morango Shine, Nivea: https://amzn.to/3PBHi1n

Indispensável para manter os lábios sempre macios, hidratados e saudáveis, esse item possui um delicioso aroma de morango e pigmentos brilhantes que dão mais vida ao seu sorriso.

5. Máscara Morte Súbita, Lola Cosmetics: https://amzn.to/3TSkhty

Perfeita para o dia a dia e para o pós-processo de coloração, essa máscara proporciona suavidade, força e desembaraçar sublime das madeixas, deixando-as mais macias e nutridas.

6. Protetor Sun Fresh Derm Care, FPS 70, Neutrogena: https://amzn.to/4ab4E66

Com textura leve e seca, esse protetor solar possui, em sua composição, niacinamida, ativo clareador de sinais causados pelo sol, feverfew e vitamina C, poderosos antioxidantes, e tecnologia Helioplex.

7. Kit shampoo + condicionador + tônico, Siàge Men, Eudora: https://amzn.to/43y4lQm

Esse kit que estimula o crescimento dos fios conta com um shampoo e um tônico, que garantem até 4 vezes menos queda; e um condicionador, que possui extrato de bambu e vitamina E em sua fórmula.

8. Hydro Boost Water Gel, Neutrogena: https://amzn.to/4cunA1p

Com ácido hialurônico que protege a pele contra a perda de água, esse item em textura leve de water gel garante hidratação para todos os tipos de pele, até as mais oleosas, por até 48 horas.

9. Sabonete líquido óleo de banho, Nivea: https://amzn.to/3IS8hlu

Feito com 55% de óleos naturais, esse sabonete produz uma espuma cremosa que garante hidratação intensa, maciez e cuidado com a pele. Além disso, substitui o sabonete e prolonga o bronzeado!

10. Loção hidratante corporal, CeraVe: https://amzn.to/43BEDdQ

Com textura fluida, não oleosa e de rápida absorção, essa loção possui três ceramidas essenciais, ácido hialurônico e tecnologia MVE. Indicado para pele seca a extra seca, hidrata e ajuda a restaurar a barreira protetora da pele.

11. Máscara de cílios The Colossal Volum’ Express, Maybelline: https://amzn.to/3TRQ8dH

Enriquecida com colágeno e agentes espessantes, essa máscara lavável é um produto inovador. Garante cílios volumosos e definidos, sem grudar ou empelotar, além de ser ideal para quem busca hidratação e longa duração.

12. Corretivo líquido Instant Age Rewind, Maybelline: https://amzn.to/3TxPGA4

Formulado com goji berry e Haloxyl, esse item de alta cobertura e toque seco possui ativos concentrados. Além de corrigir, têm a função de tratar a área dos olhos e apagar círculos escuros, inchaço e linhas finas instantaneamente.

Vale lembrar que os preços e quantidade disponível dos produtos condizem com os da data da publicação deste post. Além disso, assinantes Amazon Prime recebem os produtos com mais rapidez e frete grátis, e a CARAS Digital pode ganhar uma parcela das vendas ou outro tipo de compensação pelos links nesta página.

