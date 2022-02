Livros de receitas: 10 opções para quem deseja inovar na cozinha

Selecionamos 10 livros que vão garantir receitas deliciosas e fáceis

CARAS Digital Publicado em 04/02/2022, às 13h00

Se você deseja inovar na cozinha e preparar receitas deliciosas com muita praticidade, está no lugar certo! Para te ajudar, listamos 10 livros incríveis que vão conquistar um espacinho bem especial do seu coração. E tem de tudo: receitas para o dia a dia, veganas, francesas, sobremesas e muuito mais.

Dá uma olhada:

1. Básico: Enciclopédia de Receitas do Brasil

2. O que tem na geladeira?

3. Paris em casa: 100 receitas clássicas da capital francesa

4. Larousse da confeitaria: 100 receitas de chef ilustradas passo a passo pela Escola Le Cordon Bleu

5. Cozinha vegana para o dia a dia

6. Pâtisserie em casa: Receitas para você dominar a arte da pâtisserie francesa

7. Só para um: alimentação saudável para quem mora sozinho

8. Tasty

9. Menu para a semana: Receitas e cardápios para agilizar a sua cozinha

10. A química dos bolos: Receitas e segredos para dias mais doces

Vale lembrar que os preços e a quantidade disponível dos produtos condizem com os preços do site da Amazon. Além disso, assinantes Amazon Prime recebem os produtos com mais rapidez e frete grátis, e a CARAS Digital pode ganhar uma parcela das vendas ou outro tipo de compensação pelos links nesta página.

Aproveite Frete GRÁTIS, rápido e ilimitado com Amazon Prime: https://amzn.to/3a0brjU

Amazon Music Unlimited – Experimente 30 dias grátis: http://https://amzn.to/3d118OJ