Lip Plumpers: 5 opções para aumentar o tamanho dos lábios

Com efeito imediato, o BT Plump é um gloss que promete aumentar seus lábios dia após dia, enquanto hidrata e dá a sensação de frescor. Ele possui ativos que proporcionam lábios mais firmes e hidratados, sendo que o seu uso continuo aumenta a produção de colágeno e elastina. Ele reduz os vincos dos lábios, define o seu contorno e ainda traz uma cor linda para sua boca!

Eles também são super ótimo para quem deseja melhorar a hidratação e aparência dos lábios, diminuindo o seu ressecamentos e aquelas linhas fininhas que marcam no batom.

Sucesso de vendas, o Lipchilli é formulado com ácido hialurônico e vitamina E, que mantém a hidratação e protegem contra a oxidação labial. Ele promete aumentar seus lábios, suavizar a sua aparência de ressecados e manter a hidratação sempre. Ah, e seu aplicador em formato de flecha dispensa a quantidade ideal de produto para você usar.

2. Gloss Aumento Lábios com Ácido Hialurônico e Hidratante, Fran By Franciny Ehlke, Lipchilli: https://amzn.to/3W42Kxh

3. Too Faced Lip Injection Extreme Lip Plumper Bubblegum Yum: https://amzn.to/3FrKwyy

Famoso mundialmente, o Lip Injection da Too Faced é um dos lip plumpers mais famosos do mercado internacional. O gloss oferece preenchimento imediato e de longo prazo com sua tecnologia avançada de volumização labial. Sua fórmula ajuda na hidratação dos lábios, além de dar aquele volume dramático que amamos!