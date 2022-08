Indicações de leitura: 5 obras para ler em setembro

Como sequência de seu sucesso "Manual de assassinato para boas garotas", Holly Jackson continua a história de Pip após um ano desde que os acontecimentos que mudaram a história de sua cidade pacata aconteceram. Acreditando que todo o drama havia acabado em Little Kilton, a garota planeja se aposentar da sua vida de investigadora amadora para investir em um podcast sobre a resolução do caso antes de voltar para sua vida normal. Mas as coisas mudam quando Jamie Reynolds, irmão de um de seus melhores amigos, desaparece. E com a polícia se recusando a agir no caso, Pip retorna à ativa para resolver este mistério.

5. Biblioteca Gaiman - Volume 1: https://amzn.to/3B05bbP

Neil Gaiman é o cara do momento. Mesmo com o nome consagrado na literatura há décadas, Gaiman ganhou a atenção do mundo novamente com o sucesso da adaptação de seus HQs, Sandman. E como celebração dessa grande conquista, a Intrínseca fez um compilado de outras histórias em quadrinhos do autor em uma edição de luxo. Entre os contos estão "As noivas proibidas dos demônios desfigurados da mansão secreta na noite do desejo sinistro", "Criaturas da noite", "Mistérios divinos", " A verdade sobre o desaparecimento da srta. Finch" e "Arlequim apaixonado".