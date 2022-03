Hora da leitura: psicóloga indica livros para crianças e jovens lidarem melhor com seus sentimentos

A especialista Helen Mavichian listou obras incríveis que vão ajudar os pequenos a compreender pensamentos e sentimentos

Lidar com sentimentos nem sempre é fácil, não é mesmo? A maioria das pessoas acredita compreender o comportamento humano, mas essa percepção acaba mudando quando um filho ou filha entra em suas vidas. Acompanhar cada reação e cada passo do desenvolvimento deles é fundamental para podermos orientá-los em processos de conflitos e autoconhecimento. Além disso, entendendo a si e o mundo que a cerca, a criança ou adolescente passa a ter ferramentas próprias para tomar decisões importantes e lidar com questões que enfrentarão pela vida. Pensando nisso, a especialista Helen Mavichian, psicoterapeuta especializada em crianças e adolescentes e mestre em distúrbios do desenvolvimento pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, listou livros e séries incríveis de psicologia infantil que podem ajudar os mais novos a compreender melhor pensamentos, sentimentos e angústias. Dá uma olhada e não deixe de garantir as obras no site da Amazon: 1. Série de livros do autor Todd Parr: o escritor e ilustrador norte-americano passa em suas obras a mensagem de que não há problema em ser diferente. O mote é inspirado em experiências pessoais vividas pelo autor ao longo de sua infância. Todd Parr trata em seus livros de temas universais do cotidiano das crianças, com o diferencial de conseguir quebrar tabus, ao abordá-los de forma simples, divertida e colorida. - https://amzn.to/3JN6fC9

2. Séries Sentimentos e Emoções, do autor James Misse: a coleção conta com quatro livros, tendo como principal personagem o Ednelson, um garotinho que entende e fala sobre sua evolução e seus sentimentos e emoções. Os livros levam os nomes de diferentes sentimentos e emoções nos títulos: “Quando eu sinto medo”, “Quando me sinto feliz”, “Quando me sinto triste” e “Quando eu sinto raiva”. A ideia é abrir um canal de comunicação para que crianças e adultos consigam identificar tais sentimentos. - https://amzn.to/3tN4Buo

3. Vazio, da autora Anna Llenas: a vida é cheia de encontros e também de perdas. Às vezes, a gente perde coisas insignificantes: um lápis ou um objeto qualquer. Mas podemos perder coisas bem mais valiosas, como a saúde ou uma pessoa querida. O livro “Vazio” conta a história de uma menina que consegue superar essa tristeza, dando um novo sentido às suas perdas. O livro é uma interessante fábula, com uma abordagem leve para um tema tão delicado. - https://amzn.to/381HSCx

4. Emocionário, diga o que você sente, de Crisitina Núñes Pereira e Rafael R. Valcárcel: como descrever o amor? O que você sente quando está com medo? De onde vem a alegria? Por que sentimos inveja? Emocionário é um dicionário de emoções que ajuda a entender melhor o que se passa no coração. Prazer, ódio, entusiasmo, insegurança, orgulho e muitos outros sentimentos são representados por ilustrações inspiradoras e explicados de forma simples e delicada. Com esse livro, crianças de todas as idades vão aprender a reconhecer suas emoções e expressar seus sentimentos. - https://amzn.to/3LpbvfI

5. O monstro das cores, da autora Anna Llenas: o livro conta a história do monstro das cores, um monstrinho que está confuso e não sabe o que está acontecendo. Suas emoções estão uma verdadeira bagunça. Com a ajuda de uma menininha esperta, ele consegue desembolar tudo. Para cada emoção, uma cor. Por exemplo, o amarelo representa a alegria; o azul, a tristeza; o preto, o medo. "O monstro das cores" tornou-se o livro de cabeceira de milhares de famílias e educadores. A história estimula as crianças a identificar as diferentes emoções que sentem. - https://amzn.to/3qJxohD

6. Quando Me Sinto, de Trace Moroney: a coleção “Quando me sinto” foi cuidadosamente desenvolvida para ajudar as crianças a entender melhor seus sentimentos e suas emoções e, assim, ganhar maior autonomia em sua vida. Falar sobre os sentimentos ensina a criança que, de vez em quando, é normal ficar triste, zangada ou assustada. Com uma tolerância maior em relação aos sentimentos mais dolorosos, a criança torna-se livre para desfrutar seu mundo, para sentir-se segura com suas habilidades a ser feliz. Nestes livros estão dicas importantes sobre como agir sobre essas situações. - https://amzn.to/3qIne0S

7. Amoras, do autor Emicida: em seu primeiro livro infantil, Emicida conta uma história cheia de simplicidade e poesia que mostra a importância de nos reconhecermos nos pequenos detalhes do mundo. Na música “Amoras”, Emicida canta: “Que a doçura das frutinhas sabor acalanto / Fez a criança sozinha alcançar a conclusão / Papai que bom, porque eu sou pretinha também”. E é a partir desse rap que um dos artistas brasileiros mais influentes cria seu primeiro livro infantil e mostra, através de seu texto e das ilustrações de Aldo Fabrini, a importância de nos reconhecermos no mundo e nos orgulhamos de quem somos — desde criança e para sempre. - https://amzn.to/3wJVqgn

