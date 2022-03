Hidratante e óleo de banho: 6 opções para a rotina de cuidados

Você sabia que a hidratação corporal pode começar na hora do banho? Práticos e eficazes, os hidratantes e óleos de banho são a escolha ideal para quem busca mais praticidade na rotina de cuidados com a pele. Pensando nisso, preparamos uma lista com 6 opções incríveis que vão tornar o seu momento de self care ainda mais especial! Dá uma olhada:

1. Hidratante Desodorante Para Banho Nivea Milk: https://amzn.to/3tvQMRf

Enriquecido com óleo de amêndoas, esse hidratante de banho da Nivea possui textura cremosa, rápida absorção e ação desodorante. Perfeito para a pele seca, ele proporciona hidratação e muita maciez.